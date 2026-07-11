張善政今主持巴威颱風工作會議、復興雨量破171毫米 嚴守防災應變

桃園市長張善政今上午前往桃園市災害應變中心，主持「巴威颱風第二次工作會議」，張善政表示，依據氣象預報，今日下午至晚間仍是颱風影響關鍵時段，請各局處持續提高警覺，密切掌握天候變化，落實各項防災、搶修及復原工作，災情一經通報即迅速處置，全力守護市民生命財產安全。

消防局表示，截至會議時共受理37件災情，多數已完成處理，目前6案持續處置中，包含民眾通報積水及路樹倒塌等案件，現場持續監控，暫無重大災情。

水務局指出，截至上午6時30分，最大總累積雨量為復興區171.5毫米，復興區持續列入土石流黃色警戒；此次於華國新村等地預先布設抽水機，至今未出現積淹水情形，山區土石流及大規模崩塌潛勢區則持續嚴密監控。

民政局表示，復興區針對潛勢區完成預防性撤離，共撤離722人，其中114人入住收容安置處，其餘由親友接待或依親安置，各項生活照護均已妥善安排。

工務局表示，部分道路、路燈及電線掉落等案件已陸續完成處置，少數案件持續搶修中，另已預先部署人力及機具於復興區，以利即時應變。

觀光旅遊局指出，目前景區未傳出重大災情，部分步道已完成落石清除作業。智發會表示，1999市民專線自7月9日晚間8時至11日上午6時，共受理約629件與颱風相關案件。

台灣電力公司表示，截至上午9時，桃園仍有約2521餘戶停電，已動員275名人力及140輛工程車投入搶修，並呼籲民眾如發現電線掉落，切勿靠近，應立即通報，以利加速復電作業