影／巴威襲五峰！泥流淹沒山路、全鄉停電搶修受阻 楊文科急赴勘災

中颱巴威持續挾帶強風豪雨侵襲，新竹縣山區災情頻傳。五峰鄉多處道路遭泥流、溪水沖刷，其中山區道路已被黃褐色泥流覆蓋，湍急水流漫過路面，幾乎看不見原有柏油路面，兩側護欄旁不斷有泥水沖刷，現場已無法通行。

新竹縣議員張益生表示，縣道122線43.5公里附近出現泥流沖刷，多處路段更發生大面積坍方，部分路段通行受阻，提醒民眾切勿前往。

張益生指出，五峰鄉全鄉停電超過1小時，台電人員雖持續投入搶修，但因多個部落受影響，加上道路崩塌、溪水暴漲，搶修車輛難以順利抵達災區。花園村一帶也傳出崩塌災情，雖然五峰設有台電服務所，但因聯外道路受阻，仍難以進入受災區域，只能請族人耐心等候。台電、縣府、公所及相關搶修廠商目前正全力投入搶修。

因應山區持續降雨，新竹縣災害應變中心昨天下午起陸續啟動預防性撤離，截至今天上午9時止，累計撤離1494人，其中五峰鄉507人、尖石鄉985人。目前尖石、五峰兩鄉共開設16處收容所，已收容158人。

新竹縣長楊文科今天下午將前往五峰鄉勘災，預計先抵達五峰鄉公所，下午3時前往大隘收容所（五峰國小活動中心），了解收容安置及災情狀況。

新竹縣府呼籲，山區民眾持續留意最新雨勢、道路通行資訊，非必要避免進入山區，以確保自身安全。