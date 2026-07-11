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巴威暴風圈觸陸 中央呼籲地方應嚴防土石流 落實疏散撤離 收容安置

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
今日風雨仍然持續，今、明將發布新北市、桃園市、新竹縣、 苗栗縣及台中市等5縣市，部分地區仍有土石流及大規模崩塌紅色警戒危機。圖／國家災害防救科技中心提供
今日風雨仍然持續，今、明將發布新北市、桃園市、新竹縣、 苗栗縣及台中市等5縣市，部分地區仍有土石流及大規模崩塌紅色警戒危機。圖／國家災害防救科技中心提供

依據氣象署資料，巴威颱風目前為中度颱風，暴風圈略為縮小，但暴風圈已進入台灣北部、東北部及東部陸地。中央災害應變中心指揮官劉世芳要求各功能分組務必提高警覺，慎防山區坍方、落石、土石 流、山洪暴發及低窪地區積淹水。

目前災情已陸續傳出，劉世芳要求各功能分組偕同地方政府落實災情查通報，並與地方政府保持密切聯繫，掌握救災需求，積極主動協助人力、物資、裝備與器材支援，因颱風強風豪雨，仍有2萬7千餘戶停電待修復，經濟部及交通部加強各項維生系統維護及搶修人力物力整備，提醒進行搶險搶通作業的人員特別注意自身安全，至各地安置收容場所是否受到影響，內政部民政司及消防署確認，建置或調度緊急發電機，以確保供電無虞，並請農業部強化蔬果充足穩定供應。

今日台灣附近各海面風浪明顯偏大，劉世芳指示海洋委員會持續加強警戒區域巡查，加強勸離管制措施，並請民眾 避免從事相關活動或前往觀賞水庫洩洪放水，另請農業部持續監控強風豪雨，持續關注花蓮馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖可能溢流狀況，提高警戒並加強相關應變措施。

今日受颱風影響鐵路、航空、海運等持續有停駛、停航狀況，交通部持續透過多元管道將相關訊息公告周知，並提前規畫明日離島旅客疏運配套措施，以因應民眾返回工作地需求。另考量受西南風與長浪影響，交通部、國家公園署及農業部針對國家公園、森林遊樂區及海岸國家風景區等，於確認風險降低後才予開放， 並評估金門小三通開放時間，以確保民眾安全返回。

今日風雨仍然持續，今、明將發布新北市、桃園市、新竹縣、 苗栗縣及台中市等5縣市，部分地區土石流及大規模崩塌紅色警戒，內政部民政司落實督導地方政府把握白天執行疏散撤離作業，並與地方政府持續連繫，清楚掌握收容、依親或旅宿等安置資訊。

巴威暴風圈觸陸，中央災害應變中心指揮官劉世芳呼籲地方應嚴防土石流，落實疏散撤離和收容安置。記者王長鼎／翻攝
巴威暴風圈觸陸，中央災害應變中心指揮官劉世芳呼籲地方應嚴防土石流，落實疏散撤離和收容安置。記者王長鼎／翻攝

土石流 巴威 中央 巴威颱風

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