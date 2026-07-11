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影／巴威襲台航班幾乎全取消 桃機罕見零旅客畫面曝光

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
機場公司表示，航空公司後續仍將視颱風發展滾動調整航班，呼籲旅客出發前密切留意航空公司官網及最新公告，掌握航班異動資訊，以利安排後續行程。記者季相儒／攝影
機場公司表示，航空公司後續仍將視颱風發展滾動調整航班，呼籲旅客出發前密切留意航空公司官網及最新公告，掌握航班異動資訊，以利安排後續行程。記者季相儒／攝影

桃園國際機場今明顯受到巴威颱風外圍環流影響，風雨逐漸增強。機場公司上午9時召開第6次防颱應變會議，除要求航空公司、地勤及機場各單位持續巡檢、確認各項設施設備安全外，也提前盤點明天各航空公司預報航班、旅客量及疏運整備情形。

機場公司表示，今天原表定760架次客、貨機航班，受巴威颱風影響原訂全數取消。不過，因颱風路徑略為北偏且有減弱趨勢，由中華航空代理的越南航空VN570（胡志明市－桃園，預計晚間9時5分抵達）及VN578（河內－桃園，預計晚間9時10分抵達）2班到場航班，規畫恢復正常執行。機場公司已要求華航盡速與越南航空確認航班動態，並及早通知旅客。

因應颱風來襲，桃園機場已完成各項防颱整備作業，全場空橋均已完成綁橋固定，降低強風造成設備受損風險；停場飛機也大多移往機場東北角停放，以避開主要受風區域，確保航空器安全。

受到航班幾乎全面停飛影響，今天的桃園機場航廈罕見空蕩，報到大廳、出入境及候機區幾乎看不到旅客，與平日人潮形成強烈對比。由於這次颱風一度造成表定航班幾乎全數取消，航廈冷清程度甚至比新冠疫情期間還要明顯，成為桃園機場少見的特殊景象。

機場公司表示，航空公司後續仍將視颱風發展滾動調整航班，呼籲旅客出發前密切留意航空公司官網及最新公告，掌握航班異動資訊，以利安排後續行程。

受到巴威颱風影響桃園機場全部航班取消。記者季相儒／攝影
受到巴威颱風影響桃園機場全部航班取消。記者季相儒／攝影

受到巴威颱風影響桃園機場全部航班取消，入境大廳看不見旅客只剩工作人員。記者季相儒／攝影
受到巴威颱風影響桃園機場全部航班取消，入境大廳看不見旅客只剩工作人員。記者季相儒／攝影

受到巴威颱風影響桃園機場全部航班取消，出境大廳看不見旅客只剩工作人員。記者季相儒／攝影
受到巴威颱風影響桃園機場全部航班取消，出境大廳看不見旅客只剩工作人員。記者季相儒／攝影

因應颱風來襲，桃園機場停場飛機也大多移往機場東北角停放，以避開主要受風區域，確保航空器安全。記者季相儒／攝影
因應颱風來襲，桃園機場停場飛機也大多移往機場東北角停放，以避開主要受風區域，確保航空器安全。記者季相儒／攝影

巴威 巴威颱風 桃園機場

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影／巴威襲台航班幾乎全取消 桃機罕見零旅客畫面曝光

桃園國際機場今明顯受到巴威颱風外圍環流影響，風雨逐漸增強。機場公司上午9時召開第6次防颱應變會議，除要求航空公司、地勤及機場各單位持續巡檢、確認各項設施設備安全外，也提前盤點明天各航空公司預報航班、旅客量及疏運整備情形。

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