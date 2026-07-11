快訊

亞運棒球／韓媒將台灣視為最大勁敵！也擔心「史上最強日本」

巴威來襲火車停駛 北車卻破千人聚集！民眾為「抓寶」不畏風雨

川普撂話「1000枚飛彈」鎖定伊朗！真敢暗殺他就摧毀全境

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威襲台！全台曾停電戶數逾15萬戶 台電動員超過1萬6千人次搶修

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
巴威颱風挾帶強風豪雨，造成多地停電，台電人員於新北市五股區冒雨搶修。台電提供
巴威颱風挾帶強風豪雨，造成多地停電，台電人員於新北市五股區冒雨搶修。台電提供

巴威颱風11日清晨觸陸，受颱風及外圍環流影響，全台各地風雨持續增強。截至11日中午12時，全國曾停電戶數超過15萬戶，台電已動員超過1萬6千人次全力搶修，現已復電逾11萬戶。台電表示，目前主要停電區域集中在桃園市、高雄市、台中市及雲林縣等地，在確保安全的前提下，台電已派員積極搶修，部分風雨強勁地區，將視風雨情況滾動調整搶修進度，盡速為民復電。

台電說明，受颱風影響，沿海空曠地區及離島出現十級以上強陣風，造成樹木倒斷、高壓電路斷線等災情，截至今日中午12時，全台曾停電戶數達15萬3,733戶，現已復電11萬7,237戶，復電率逾76%，尚未復電區域主要為桃園市11,308戶、高雄市5,881戶、台中市4,893戶及雲林縣3,342戶等。

台電強調，為確保搶修人員工作安全，針對風雨強勁的地區，將視現場風雨狀況滾動式調整搶修人力安排。依颱風路徑評估北部首當其衝，台電董事長曾文生10日亦親赴台電基隆區處視察防颱整備，特別叮囑與提醒第一線同仁，颱風風雨期間出動搶修，務必以「安全第一」為最高原則。今日亦坐鎮總處防颱應變小組掌握全國停電災情及搶修情形。

台電說明，為即時因應颱風停電災情，台電已超前部署分析颱風動向，考量北部受災風險較高，已啟動跨區支援機制，調度14個工作班北上支援，全台19個區處也已成立緊急應變小組，以利即時因應突發情況。

台電指出，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修盡快為民來電，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。惟搶修進度仍會受到風雨情況、交通路況及停電範圍等影響，民眾若遇颱風停電事故，可透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」或撥打「1911」客服專線通報或查詢最新進度。

停電 台電 巴威 巴威颱風

延伸閱讀

巴威颱風致災！全台近4.5萬戶停電尚未復電 這縣市最嚴重

颱風巴威影響 台中一度上萬戶停電剩約2千戶待復電

高雄停電戶數全台第3多 巴威颱風掃全台近7萬戶停電

影／巴威颱風來襲！台中10級陣風吹斷線路 逾1.5萬戶停電、7區仍搶修中

相關新聞

巴威影響 台鐵東西部幹線今晚對號列車仍停駛 區間車視風雨機動行駛

巴威颱風來襲，台鐵列車今天晚上6時起至午夜24時前，南迴線各級列車正常行駛；彰化=潮州、花蓮=台東及沙崙線區間（快）車正常行駛；北湖=彰化間、六家線區間（快）車機動行駛。至於明天12時前之列車行駛資訊，將視颱風最新動態於今晚9時前公布。

影／巴威襲台航班幾乎全取消 桃機罕見零旅客畫面曝光

桃園國際機場今明顯受到巴威颱風外圍環流影響，風雨逐漸增強。機場公司上午9時召開第6次防颱應變會議，除要求航空公司、地勤及機場各單位持續巡檢、確認各項設施設備安全外，也提前盤點明天各航空公司預報航班、旅客量及疏運整備情形。

巴威豪雨狂灌石門水庫 時隔618天溢洪道水瀑再現

巴威颱風為石門水庫集水區帶來明顯降雨，經濟部水利署北水分署啟動溢洪道放水，以控制水庫水位上升速度，距離前一次放水，相隔618天。

乾旱已減產採收前又遇「巴威」花蓮文旦柚農慶幸「一滴雨也沒下」

花蓮文旦柚受3月降雨不足影響，多個鄉鎮產區已因乾旱減產，下月即將採收，原本農友擔心「巴威」颱風帶來強風豪雨可能再度受災，幸好連日來「一滴雨也沒下」，暫時鬆了一口氣。

巴威來勢洶洶！民眾為「抓寶」不畏風雨出門 破千人聚集北車

巴威颱風來勢洶洶，北市連續兩天停班停課，而今天風雨變得更加明顯，不少活動也因天氣因素取消，然後經典手遊《Pokémon GO》本周迎來全球性活動，僅管實體活動取消，不少人仍聚集北車打道館，更有民眾表示期待這天已久，特別搭捷運來，為了獲取全新型態寶可夢。

巴威颱風下午影響漸大 五縣市慎防超大豪雨

巴威颱風暴風圈今天凌晨已進入台灣，下午到傍晚颱風距離台灣最近，影響將最明顯，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及台中市山區慎防超大豪雨，台北市許多民眾趁上午風雨還不大，仍出門到市場採買所需蔬果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。