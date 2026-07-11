巴威襲台！全台曾停電戶數逾15萬戶 台電動員超過1萬6千人次搶修

巴威颱風11日清晨觸陸，受颱風及外圍環流影響，全台各地風雨持續增強。截至11日中午12時，全國曾停電戶數超過15萬戶，台電已動員超過1萬6千人次全力搶修，現已復電逾11萬戶。台電表示，目前主要停電區域集中在桃園市、高雄市、台中市及雲林縣等地，在確保安全的前提下，台電已派員積極搶修，部分風雨強勁地區，將視風雨情況滾動調整搶修進度，盡速為民復電。

台電說明，受颱風影響，沿海空曠地區及離島出現十級以上強陣風，造成樹木倒斷、高壓電路斷線等災情，截至今日中午12時，全台曾停電戶數達15萬3,733戶，現已復電11萬7,237戶，復電率逾76%，尚未復電區域主要為桃園市11,308戶、高雄市5,881戶、台中市4,893戶及雲林縣3,342戶等。

台電強調，為確保搶修人員工作安全，針對風雨強勁的地區，將視現場風雨狀況滾動式調整搶修人力安排。依颱風路徑評估北部首當其衝，台電董事長曾文生10日亦親赴台電基隆區處視察防颱整備，特別叮囑與提醒第一線同仁，颱風風雨期間出動搶修，務必以「安全第一」為最高原則。今日亦坐鎮總處防颱應變小組掌握全國停電災情及搶修情形。

台電說明，為即時因應颱風停電災情，台電已超前部署分析颱風動向，考量北部受災風險較高，已啟動跨區支援機制，調度14個工作班北上支援，全台19個區處也已成立緊急應變小組，以利即時因應突發情況。

台電指出，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修盡快為民來電，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。惟搶修進度仍會受到風雨情況、交通路況及停電範圍等影響，民眾若遇颱風停電事故，可透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」或撥打「1911」客服專線通報或查詢最新進度。