乾旱已減產採收前又遇「巴威」花蓮文旦柚農慶幸「一滴雨也沒下」

花蓮文旦柚受3月降雨不足影響，多個鄉鎮產區已因乾旱減產，下月即將採收，原本農友擔心「巴威」颱風帶來強風豪雨可能再度受災，幸好連日來「一滴雨也沒下」，暫時鬆了一口氣。

花蓮是文旦柚重要產區，以瑞穗鄉種植650公頃最多，3月是開花、著果期，受降雨不足影響，瑞穗、光復、玉里、卓溪等文旦柚出現植株葉片黃化、樹勢衰弱及著果狀況不佳等災情，玉里鎮東豐里更預測減產4、5成。

近日「巴威」颱風逼近，氣象預報可能挾帶強風豪雨，也讓農民憂心忡忡，擔心文旦柚再度受災，幸好，這兩天花蓮都是好天氣。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，鄉內文旦柚種植面積約650公頃，每公頃可收成5、6萬台斤。今年3月開花結果期雨水太少，經公部門勘災後，估算受災程度約2成到2成5，今年收成會比去年少。

黃盛皇說，文旦柚預計8月下旬可以採收，近日「巴威」颱風來襲，擔心果實被強風掃落，也怕連日暴雨造成果實過大等災損，幸好到現在一滴雨都沒下，目前沒有太大影響。

縣府農業處表示，上月到瑞穗、玉里、卓溪的文旦柚果園勘災後，向農業部爭取天然災害現金救助，已經獲准並辦理公告，救助額度每公頃9萬5000元。後續光復也傳災情，本月8日辦理現勘，初步評估受害面積約6公頃，平均2成受災，已彙整資料，積極函報農業部提報爭取，協助農友減輕損失。