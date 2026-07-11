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巴威來襲火車停駛 北車卻破千人聚集！民眾為「抓寶」不畏風雨

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巴威來勢洶洶！民眾為「抓寶」不畏風雨出門 破千人聚集北車

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
巴威颱風襲台，北台灣首當其衝，上午台鐵對號列車停駛，但台北車站內擠滿寶可夢玩家，而戶外玩家全數擠在遮雨棚下。記者曾原信／攝影
巴威颱風襲台，北台灣首當其衝，上午台鐵對號列車停駛，但台北車站內擠滿寶可夢玩家，而戶外玩家全數擠在遮雨棚下。記者曾原信／攝影

巴威颱風來勢洶洶，北市連續兩天停班停課，而今天風雨變得更加明顯，不少活動也因天氣因素取消，然後經典手遊《Pokémon GO》本周迎來全球性活動，僅管實體活動取消，不少人仍聚集北車打道館，更有民眾表示期待這天已久，特別搭捷運來，為了獲取全新型態寶可夢

《Pokémon GO》年度盛會「Pokémon GO Fest 2026：全球」原訂於7月11日至12日在台北捷運中山站心中山線形公園登場，但受到巴威颱風影響，考量安全問題11日社群慶典與相關現場活動皆暫停，明天將在視情況決定是否舉辦，不過全球性抓寶活動仍會進行，更有全新型態寶可夢「超級超夢X」、「超級超夢Y」與「捷拉奧拉」登場。

今天早上開始有不少民眾不畏風雨聚集北車大廳，陳姓民眾表示，北車的道館最多，人多聚集一起打比較快，期待這次活動很久了，雖然颱風天影響，不過自己是從新莊搭捷運到北車，過程中很少走到外面，大致還算安全，沒遇到風雨。

記者實際觀察，大約上午9時起人潮陸續湧入，約10時人數就已經破千，甚至有人為了打道館直接從外縣市開車過來，場面相當壯觀。

巴威颱風襲台，北台灣首當其衝，上午台鐵對號列車停駛，但台北車站內擠滿寶可夢玩家。記者曾原信／攝影
巴威颱風襲台，北台灣首當其衝，上午台鐵對號列車停駛，但台北車站內擠滿寶可夢玩家。記者曾原信／攝影

巴威颱風來勢洶洶，北市連續兩天停班停課，而今天風雨變得更加明顯，不少活動也因天氣因素取消，然後經典手遊《Pokémon GO》本周迎來全球性活動，有民眾表示期待這天已久，特別搭捷運到北車，獲取全新型態寶可夢。記者洪子凱／攝影
巴威颱風來勢洶洶，北市連續兩天停班停課，而今天風雨變得更加明顯，不少活動也因天氣因素取消，然後經典手遊《Pokémon GO》本周迎來全球性活動，有民眾表示期待這天已久，特別搭捷運到北車，獲取全新型態寶可夢。記者洪子凱／攝影

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