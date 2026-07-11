颱風巴威傍晚前影響最劇 解除海陸警最快12日清晨

氣象署今天表示，從現在起至傍晚前，是颱風巴威中心距離台灣最近，也是風雨影響、威脅最大的時刻，預計本島最快明天清晨脫離暴風圈，而解除海、陸警時間點最快將在明天清晨。

交通部中央氣象署持續發布中度颱風巴威海上陸上颱風警報，巴威今天上午11時中心位置在台北的東北東方約260公里處，中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，以每小時25公里速度，向西北轉北北西進行。

氣象署指出，巴威暴風圈已進入台中以北、南投、宜蘭、花蓮陸地，而陸上警戒區域包括彰化以南、南投、花東地區；海上警戒範圍則有台灣北部、東北部、東南部海面、台灣海峽北部。

氣象署氣象預報中心科長林伯東今天上午在颱風記者會表示，巴威過去3小時強度略微減弱，但7級風暴風半徑仍維持350公里，10級風暴風半徑120公里，範圍還是較大。

林伯東提醒，從現在起至傍晚前，將是颱風巴威中心距離台灣最近的時候，也是風雨對台灣影響、威脅最大的時刻。

雨量部分，林伯東指出，今天凌晨0時至上午11時10分，有2個區域累積雨量較顯著，首先為北台灣尤其是在北部山區，新竹縣累積達334毫米，其他區域也有250毫米以上。

他說，中南部山區，特別是雲林、南投以及嘉義交界附近，受到地形影響，易有對流在此處停留，因此當地雨量增加非常快，目前雲林縣累積雨量也有300毫米以上。

氣象署持續發布豪大雨特報，林伯東指出，台中以北山區留意超大豪雨，北部地區、新竹以北、宜蘭山區、南投山區、雲林山區以及嘉義山區防大豪雨，其他區域今天也較容易出現豪大雨。

林伯東表示，今天白天將是颱風影響台灣最明顯的時候，入夜後隨著颱風通過北部海面後，預測整體風向將轉為西風到西南風，中南部山區降雨將持續，北部地區降雨將逐漸緩和，預計本島最快明天清晨脫離暴風圈，而解除海、陸警時間點最快將會在明天清晨。

風力部分，林伯東指出，受颱風暴風圈籠罩影響，全台各地都出現強風，特別是在台南以北、東半部地區，開始有8到10級的強陣風，局部區域10到12級強陣風，而恆春半島、蘭嶼地區受颱風與地形影響，已出現接近14級的強陣風，因此氣象署也針對恆春半島以及蘭嶼地區發布強風告警，另針對馬祖地區發布巨浪告警。