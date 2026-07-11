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巴威颱風下午影響漸大 五縣市慎防超大豪雨
巴威颱風暴風圈今天凌晨已進入台灣，下午到傍晚颱風距離台灣最近，影響將最明顯，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及台中市山區慎防超大豪雨，台北市許多民眾趁上午風雨還不大，仍出門到市場採買所需蔬果。
氣象署持續發布海上陸上颱風警報，雖然暴風圈略為縮小，近中心最大風速每秒有40公尺，7級風暴風半徑350公里、10級風暴風半徑120公里，以每小時27公里速度，持續向西北行進，從現在起到傍晚是巴威颱風影響最明顯時候，預估明天清晨巴威颱風將在中國浙江、福建沿岸登陸。
台北盆地受陽明山地形屏障，上午風力尚未達到顛峰，一些傳統市場攤商上午仍做生意，有些民眾也趁風雨不大出門採買，就怕巴威颱風過境後蔬果價格變貴。颱風前許多農民就已趕著搶收，預先做好防颱準備，希望颱風帶來的強風豪雨不會對農業有太大損失。
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