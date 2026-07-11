巴威豪雨灌石門水庫 時隔618天再啟動溢洪道放水

巴威颱風持續為石門水庫挹注水量。經濟部水利署11日表示，截至上午10時，石門水庫集水區累計降雨量已達209毫米，入流總量約1,992萬立方公尺，由於集水區持續降雨、入流量快速增加，北區水資源分署已於上午11時啟動溢洪道放水，以控制水位上升速度；這也是石門水庫繼2024年10月31日康芮颱風後，時隔約618日再次啟動溢洪道放水。

水利署指出，目前石門水庫入流量已達每秒1,196立方公尺，溢洪道加入放水後，合計放水量約每秒938立方公尺。由於颱風來襲前已預留約4,700萬立方公尺滯洪空間，因此可有效控制水庫水位上升速度，兼顧蓄水與防洪需求。

水利署表示，依最新預估，巴威颱風帶來的集水區尖峰入流量將於11日傍晚出現，北區水資源分署將持續視降雨情形及入流量變化，機動調整放水量，確保水庫設施安全，並降低下游防汛壓力。

水利署呼籲，石門水庫下游河道、水域、溪床及相關警戒區域水位可能快速變化，民眾切勿進入上述區域，並隨時留意水庫發布的警戒資訊，以維護自身安全。

此外，石門水庫近日已休園進行防颱整備，水利署指出，考量11日為巴威颱風風雨最劇烈時段，建議民眾減少外出及前往景區。如有必要進入園區，切勿擅入管制區域，並配合保警人員指揮引導，以確保通行安全。