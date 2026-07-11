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巴威颱風致災！全台近4.5萬戶停電尚未復電 這縣市最嚴重

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台電動員逾7千人備戰，強化線路巡視，全力嚴防颱風災情。台電提供
台電動員逾7千人備戰，強化線路巡視，全力嚴防颱風災情。台電提供

台電全力搶修巴威颱風停電影響。依據台電統計數據，截至11日上午11時，全國累計曾停電13萬8,951戶，已有9萬4,133戶完成復電，復電率逾67%，目前仍有4萬4,818戶待修復，其中以桃園市尚未復電1萬1,881戶最多，其次為高雄市、台中市及新北市。

統計顯示，目前停電戶數以桃園市1萬1,881戶最多，累計曾停電2萬2,754戶；高雄市尚有6,191戶停電，累計曾停電9,481戶；台中市尚有5,394戶停電，累計曾停電1萬8,477戶；新北市尚有4,767戶停電，累計曾停電1萬7,565戶。

其餘停電戶數較多縣市包括雲林縣4,283戶、彰化縣3,303戶、南投縣2,234戶、新竹縣1,798戶、苗栗縣1,631戶、嘉義縣1,238戶、台南市1,196戶及屏東縣692戶。

至於台北市目前尚有210戶停電；花蓮縣、基隆市、宜蘭縣及嘉義市則已全數完成復電。

台電指出，颱風造成停電事故，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。惟搶修進度仍會受到風雨情況、交通路況及停電範圍等影響，民眾若遇颱風停電事故，可透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」或撥打「1911」客服專線通報或查詢最新進度，台電將以最快速度為民復電。

停電 巴威颱風 台中市

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