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颱風巴威打亂日本航班 沖繩8傷、2.2萬戶停電

中央社／ 東京11日綜合外電報導

今年第9號颱風巴威今天上午位於日本沖繩縣石垣島北方海域。而先島群島與沖繩本島局部地區從昨天起已進入暴風圈。沖繩縣已知8人受傷、2萬2000多戶停電。

日本電視台（Nippon TV）報導，石垣島預計到今天傍晚都會面臨長時間的暴風。宮古島今天上午10時18分的最大瞬間風速每秒42.7公尺；石垣島凌晨0時25分測得最大瞬間風速每秒34公尺，之後預計會出現最大瞬間風速每秒60公尺。

而颱風帶來的災情包含，宮古島與石垣島分別約有1萬3000與1700個家戶停電，全縣約2萬2000多個家戶停電。

日本富士新聞（FNN）報導，沖繩縣久米島機場觀測到最大瞬間風速每秒45.3公尺。

而沖繩縣局部地區已經接獲警戒等級4的高潮危險警報與暴風警報。

之後，沖繩地區到今天晚間將面臨暴風吹拂，沖繩地區的最大瞬間陣風可達每秒55公尺，也就是足以吹倒部分房屋的強風。

此外，截至12日中午的24小時累積雨量預估可達150毫米，每小時最大雨量可達80毫米，也有可能形成「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）。民眾須嚴防豪雨及暴風。

另一方面，颱風也已經打亂空中交通：日本航空與全日空今天已經決定取消國內線與國際線共142個航班，影響約2萬6000名旅客。

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