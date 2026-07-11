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巴威豪雨狂灌石門水庫 時隔618天溢洪道水瀑再現

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
巴威颱風為石門水庫集水區帶來明顯降雨，經濟部水利署北水分署啟動溢洪道放水，以控制水庫水位上升速度，距離前一次放水，相隔618天。圖／截自遊桃園YT
巴威颱風為石門水庫集水區帶來明顯降雨，經濟部水利署北水分署啟動溢洪道放水，以控制水庫水位上升速度，距離前一次放水，相隔618天。圖／截自遊桃園YT

巴威颱風為石門水庫集水區帶來明顯降雨，經濟部水利署北水分署啟動溢洪道放水，以控制水庫水位上升速度，距離前一次放水，相隔618天。

水利署指出，至11日上午10時止，石門水庫集水區累計降雨量約209毫米，入流量約1992萬立方公尺，水庫水位持續上升，因集水區降雨不斷且入流量快速增加，為了水庫安全及減輕下游防汛壓力，因此啟動溢洪道放水。

水利署說明，目前石門水庫入流量已達每秒1196立方公尺，11日11時溢洪道加入放水後，合計放水量約為每秒938立方公尺，因水庫事先已預留約4700萬立方公尺滯洪空間，因此可有效控制水庫水位上升速率。

預估巴威颱風尖流量11日傍晚才會發生，北水分署將視降雨及入流量調整放水量，提醒民眾千萬不可進入石門水庫下游河道、水域、溪床及相關警戒區域，並流意水庫發布警戒資訊。

11日中午，同步放水中的有：石門水庫、寶山第二水庫、大埔水庫、鯉魚潭水庫、集集攔河堰、德元埤水庫、阿公店水庫、牡丹水庫。

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