巴威現在起影響最劇烈 暴風圈壟罩颳強風 氣象署曝2大降雨紫爆熱區

中颱巴威正在影響台灣，中央氣象署科長林伯東表示，巴威颱風正在逐漸接近，而且現在是影響最劇烈的時候，一定要小心安全。

巴威颱風過去3小時強度略為減弱，目前颱風中心在台北東北東方距離約260公里海面上，它的七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑120公里，範圍還是比較大。現在開始到傍晚之前，是巴威颱風中心距離台灣最近的時候。從現在開始，它的風雨對台灣的威脅是最大的。

颱風的暴風圈已進入台中以北、南投、宜蘭、花蓮陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。陸上警戒：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、台東、彰化、南投、馬祖應嚴加戒備。海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

雨量部分，他說，颱風中心今天清晨通過八重山群島，正在北部海面附近，未來持續朝西北方向移動，它的螺旋雨帶已經影響到整個台灣地區，特別是北部地區和中南部山區，都有明顯的對流正在發展。

林伯東表示，今天凌晨0時至現在，累積雨量比較明顯有兩個區域，一個就是北台灣，尤其是北部山區，新竹縣已經有334毫米的累積雨量，其他區域也都有250毫米以上。另外就是中南部山區，特別是雲林、南投、嘉義交界這附近，受到地形的影響，比較容易有對流停留，所以這個地區的雨量累積非常快，雲林縣已經有307.5毫米的累積雨量。

氣象署持續發布豪大雨特報，林伯東表示，台中以北的山區是超大豪雨，北部地區、新竹以北、宜蘭山區、南投山區、雲林山區、嘉義山區是大豪雨，其他區域今天也容易有豪大雨發生。目前山區都比較危險，不要前往山區活動。

未來降雨趨勢，林伯東說，今天白天將是巴威颱風影響最明顯的時候，降雨都非常多，到了晚上之後，隨著颱風通過北部海面，整體的風向會慢慢轉為西風到西南風，所以中南部山區、東南部山區降雨還是會持續，北部地區降雨會慢慢緩和下來。隨著颱風更為遠離，明天白天到明天晚上，巴威對台灣的影響才會減弱下來。

風力預測，林伯東表示，受到颱風的暴風圈壟罩的影響，目前全台各地都有強風發生，特別是台南以北、東半部地區都有8至10級的強陣風，局部區域甚至有10至12級強陣風。比較特殊的區域是恆春半島和蘭嶼地區，受到颱風與地形的影響，這個區域風力特別明顯，已經接近14級強陣風，甚至出現14級的陣風。氣象署上午10時也針對恆春半島和蘭嶼地區發布強風告警。

浪的影響，林伯東表示，目前海面上的浪還是非常大，北部海面和東部海面都還是會有5公尺以上浪高，尤其是蘇澳和成功目前都有觀測到6公尺以上的浪高。馬祖地區的浪也逐漸大起來，出現6公尺的浪高，氣象署上午11時針對馬祖地區發出巨浪告警，提醒民眾不要前往海邊活動。

巴威颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

風力觀測。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供