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桃園機場罕見畫面！760航班全取消「只剩少數人值班」 資深員工：第一次看到

聯合新聞網／ 綜合報導
巴威颱風襲台，不僅各地陸續宣布停班停課，航空交通也受到嚴重影響。示意圖／AI生成
巴威颱風襲台，不僅各地陸續宣布停班停課，航空交通也受到嚴重影響。示意圖／AI生成

巴威颱風襲台，不僅各地陸續宣布停班停課，航空交通也受到嚴重影響。一名網友分享，自己在機場工作，11日桃園機場受到颱風影響，當天原定760個航班全部取消，機場僅留下少數人員維持運作。貼文曝光後，引發熱烈討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，因巴威颱風來襲，11日全台多數地區停班停課，而桃園機場當天760架航班全數停止起降，整座機場僅剩極少數工作人員留守值班。他透露，這樣大規模停飛的情況相當少見，直言「據說是第一次！必須記錄一下」。

桃園機場官網顯示，7月11日當天航班皆為取消狀態。圖/取自桃園機場官網
桃園機場官網顯示，7月11日當天航班皆為取消狀態。圖/取自桃園機場官網

貼文一出後，不少網友都表示「連長榮都不飛就是真的認真的颱風」、「連長榮都不飛，就是代誌大條了」、「連長榮都取消就知道事情嚴重了」、「哇長榮都不飛，就真的不能飛」、「疫情後第一次看到那麼空的台灣上方，留守值班的您也請務必小心安全」、「星期日會非常瘋狂」、「有多爽就有多痛！星期日一定嗨翻天」。

此外，也有網友回應「我就是那個要上班的人，24h咖啡廳，說有簽約不能隨便打烊，但裡面完全沒人…」、「巡檢防颱作業中」、「機場人邁入第13年工作經歷，第一次連放了兩日颱風假…原來是連砍760航班，人力充足」、「機場接送人也懂，颱風天不是航班停飛就沒事，背後還有很多人要待命跟收尾」。

事實上，因巴威颱風來襲，不少民眾的航班都受到影響。本站曾報導，一名網友分享若航班被取消，應怎麼處理的流程。首先是飛不出去的旅客，航空公司會寄Email，告知免費更改航班或是退費的流程；接著旅客可以到官網下載航班取消證明，便於之後申請不便險的班機延誤理賠。他提醒，千萬不要打電話，因為打電話問地勤的人太多，等待回應的時間可能會錯過搶票的最佳時機。

如果買的是來回機票，在航空公司官網上通常都會註明可免費改期；假如是用第三方網站買機票的話，就要找第三方改期了，在此之前請先確認航空公司是否有寄信給你，假如有的話直接按照上述的流程去做。住宿方面，若是天氣因素，旅宿業者多半會通融免費取消或改期，請先打電話詢問。

若是在國外回不來的情況，首先聯繫保險公司，請對方幫忙延長保險的日期；隨後一樣根據航空公司寄來的Email更改航班時間，再到官網下載航班的取消證明，當日的住宿、餐食、生活用品等費用證明都要留著，讓保險公司判斷可不可以理賠，往來飯店與機場的車資通常都包含在內。

巴威颱風

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