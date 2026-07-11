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巴威颱風台南暫未出現強風 養雞場跳電約4萬6千隻死亡損失500萬
巴威颱風來襲，台南市府農業局表示，下營區大屯寮段贏家畜牧場因跳電無法通風，造成所飼養的白色肉雞因悶熱死亡約4萬6千隻，初估損失金額約500萬元。
農業局表示，截至上午11時，還沒有接收到農糧、漁業相關業者通報，災情速報通報系統無法有統計損失金額。農業道路也沒有傳出受損。
農業局表示，畜牧業災損部分上述下營區大屯寮段3324、3325地號畜牧設施因東棟禽舍跳電，所飼白色肉雞因悶熱致死約4.6萬隻，初估損失金額約500萬元，因「非天然災害導致，無天然災害救助相關事宜」。
市府說，因台南未列入陸上颱風警戒範圍，未下達7個漁港強制漁船船員上岸避風命令，在港大陸船員共計14船21位都採原船安置。
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