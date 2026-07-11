好險預警停駛 台鐵內灣線坍方 土石入侵軌道

巴威颱風來襲，台鐵昨天深夜宣布對號列車今上半天全數停駛、全台僅剩彰化=潮州間非對號列車、沙崙支線維持營運。今天上午內灣線就被民眾目擊，落石侵入軌道，台鐵回應將在天候允許下盡快搶修，確認安全後才會開放通車。

民眾上午經過中山街一段的台鐵內灣支線鐵軌，發現驟雨狂風導致鐵軌邊坡山壁崩塌，露出黃褐色沙土，樹木及樹枝、落石等等全都掉在鐵軌上。由於坍方點位在隧道出口旁，好險今日內灣支線預警性停駛才沒釀成大禍。

對此，台鐵回應，後續將視颱風風雨狀況，於天候允許下由工務單位進行巡查路線及辦理搶修作業，確認路線安全無虞後，再恢復列車行駛，以確保行車安全。

台鐵上午再公布今天中午12時至晚上6時各級列車行駛狀況。西部幹線、東部幹線對號列車仍維持停駛。非對號列車部分，后里=彰化間視風雨狀況機動行駛，彰化=潮州間、花蓮=台東間正常行駛。南迴線恢復正常營運。支線則除沙崙線正常行駛，其餘均停駛。

台鐵表示，晚間行駛狀況將於下午2時公布。