快訊

志願役成長5千人編現比達8成 國軍人力缺口真有改善？

巴威現在起影響最劇烈！暴風圈壟罩颳強風 降雨紫爆熱區曝

颱風天iPhone進水怎辦？蘋果官方曝正確步驟 警告3件事千萬別做

聽新聞
0:00 / 0:00

好險預警停駛 台鐵內灣線坍方 土石入侵軌道

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
內灣線邊坡土石坍方。圖／xing_xiang.art提供
內灣線邊坡土石坍方。圖／xing_xiang.art提供

巴威颱風來襲，台鐵昨天深夜宣布對號列車今上半天全數停駛、全台僅剩彰化=潮州間非對號列車、沙崙支線維持營運。今天上午內灣線就被民眾目擊，落石侵入軌道，台鐵回應將在天候允許下盡快搶修，確認安全後才會開放通車。

民眾上午經過中山街一段的台鐵內灣支線鐵軌，發現驟雨狂風導致鐵軌邊坡山壁崩塌，露出黃褐色沙土，樹木及樹枝、落石等等全都掉在鐵軌上。由於坍方點位在隧道出口旁，好險今日內灣支線預警性停駛才沒釀成大禍。

對此，台鐵回應，後續將視颱風風雨狀況，於天候允許下由工務單位進行巡查路線及辦理搶修作業，確認路線安全無虞後，再恢復列車行駛，以確保行車安全。

台鐵上午再公布今天中午12時至晚上6時各級列車行駛狀況。西部幹線、東部幹線對號列車仍維持停駛。非對號列車部分，后里=彰化間視風雨狀況機動行駛，彰化=潮州間、花蓮=台東間正常行駛。南迴線恢復正常營運。支線則除沙崙線正常行駛，其餘均停駛。

台鐵表示，晚間行駛狀況將於下午2時公布。

巴威颱風

延伸閱讀

巴威來襲 台鐵下午東西部幹線對號車停駛 南迴線正常行駛

整理包／巴威颱風來襲 高鐵、台鐵、捷運、輕軌營運資訊一次看

巴威颱風釀內灣線隧道出口邊坡坍方 鐵軌遭土石、倒木掩埋

14縣市列陸警！高鐵明日改全天自由座 台鐵對號車明午前全停駛

相關新聞

快疏散避難 農業部發布184條土石流、4處大規模崩塌黃色警戒

巴威颱風正在侵襲台灣，農業部農村發展及水土保持署表示，農業部持續發布土石流黃色警戒184條，分布於5縣8鄉55村。發布大規模崩塌黃色警戒4處，分布2縣3鄉4村。

巴威暴風圈壟罩台中以北 螺旋雨帶掃進今降雨最猛烈 氣象署曝2大熱區

巴威颱風正在侵襲台灣，目前仍是中度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，目前中心在台北東方海面，向西北移動，台中以北、南投、東半部陸地都已經在它的暴風圈壟罩範圍之內，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

巴威豪雨狂灌石門水庫 時隔618天溢洪道水瀑再現

巴威颱風為石門水庫集水區帶來明顯降雨，經濟部水利署北水分署啟動溢洪道放水，以控制水庫水位上升速度，距離前一次放水，相隔618天。

巴威颱風掃宜蘭釀3傷！防範土石流撤離457人 6民眾「硬要觀浪」挨罰

宜蘭進入巴威颱風暴風圈，截至目前為止造成3人受傷，所幸並無大礙。縣政府發布44條土石流潛勢溪流黃色警戒，預防性撤離457人，沿海掀起巨浪，卻有民眾不聽勸告，執意在警戒區內遊憩看浪花，遭岸巡人員開單舉發共6人，依法開罰。

整理包／巴威颱風來襲 高鐵、台鐵、捷運、輕軌營運資訊一次看

巴威颱風今（11）日凌晨觸陸，全台風雨增加，各類交通也因颱風侵襲而有所變動。《聯合新聞網》整理了台鐵、高鐵以及捷運、輕軌等營運相關訊息，讓民眾能盡快掌握資訊，以免撲空。

風雨正要開始 賈新興估脫離海陸警時間點 巴威過後沒有西南氣流原因曝

巴威颱風正在侵襲台灣，今天風雨最顯著，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，竹苗山區有超過500毫米以上的降雨，新竹以北至北台東沿海一帶慎防6公尺以上巨浪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。