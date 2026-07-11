巴威颱風逼近 大陸發布今年首個暴雨紅色預警

大陸中央氣象台預估，巴威颱風將於周日（12日）凌晨在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿海登陸。大陸中央氣象台7月11日10時發布今年首個暴雨紅色預警，並繼續發布颱風橙色預警。

暴雨預警指出，預計7月11日14時至12日14時，浙江、福建北部、江西東北部、安徽南部、北京、天津北部等地有暴雨，浙江東部和中南部、福建北部、江西東北部、北京等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨。

其中北京東北部和南部、河北中部和東北部局地有250-280毫米，浙江東部和南部、福建北部局地有250-500毫米。

上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20-50毫米，局地可超過80毫米），局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

受巴威影響，大陸多地加強防範。截至7月11日8時30分，杭州機場各航司計劃取消11日進出港航班198架次；杭州西湖風景名勝區所屬各公園景點、博物館（紀念館）臨時關閉；福建各地各部門持續開展轉移避險、隱患排查等防禦工作。