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巴威颱風逼近馬祖 海巡劃警戒區 擅闖港口岸際最高重罰25萬元

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
中度颱風「巴威」來襲報，今明兩日對馬祖的風雨及海象影響最為明顯。海巡署金馬澎分署第10岸巡隊今天到岸邊提醒民眾切勿前往海邊戲水、觀浪或靠近岸際，以免發生危險。圖／馬祖岸巡隊提供
中度颱風「巴威」來襲報，今明兩日對馬祖的風雨及海象影響最為明顯。海巡署金馬澎分署第10岸巡隊今天到岸邊提醒民眾切勿前往海邊戲水、觀浪或靠近岸際，以免發生危險。圖／馬祖岸巡隊提供

中央氣象署已發布中度颱風「巴威」海上、陸上颱風警報，預估暴風圈將影響馬祖地區，其中今明兩日的風雨及海象影響最為明顯。海巡署金馬澎分署第10岸巡隊提醒，適逢暑假旅遊旺季，颱風期間切勿前往海邊戲水、觀浪或靠近岸際，以免發生危險。

第10岸巡隊表示，因應巴威來襲，已全面完成防災及救援能量整備，並加強港區、岸際巡邏及觀浪勸導勤務，降低民眾冒險進入危險區域的風險。

岸巡隊指出，馬祖地區已於昨日晚間11時公告港口及岸際警戒區域。颱風警戒期間，海巡人員將依法執行警戒管制，對擅自進入警戒區的民眾，將依《災害防救法》當場開立舉發單，並移送地方政府裁罰，罰鍰金額自新台幣5萬元起，最高可達25萬元。

海巡署呼籲，民眾應提前做好防颱準備，並遵守各主管機關發布的警戒及管制措施，切勿為了觀浪、拍照或戲水而進入港口及岸際警戒區，以免危及自身安全，也避免觸法受罰。

此外，民眾可利用海洋委員會「GoOcean海域遊憩風險資訊」App，即時掌握各地海域風險及海象資訊，提高自我風險管理能力；若發現海上或岸際緊急事故，可立即撥打海巡署118報案專線，海巡人員將立即派員前往處置。

中度颱風「巴威」來襲報，預估暴風圈將影響馬祖地區，其中今明兩日的風雨及海象影響最為明顯。海巡署金馬澎分署第10岸巡隊今天到岸邊提醒民眾切勿前往海邊戲水、觀浪或靠近岸際，以免發生危險。圖／馬祖岸巡隊提供
中度颱風「巴威」來襲報，預估暴風圈將影響馬祖地區，其中今明兩日的風雨及海象影響最為明顯。海巡署金馬澎分署第10岸巡隊今天到岸邊提醒民眾切勿前往海邊戲水、觀浪或靠近岸際，以免發生危險。圖／馬祖岸巡隊提供

中度颱風「巴威」來襲報，今明兩日對馬祖的風雨及海象影響最為明顯。海巡署金馬澎分署第10岸巡隊今天到岸邊提醒民眾切勿前往海邊戲水、觀浪或靠近岸際，以免發生危險。圖／馬祖岸巡隊提供
中度颱風「巴威」來襲報，今明兩日對馬祖的風雨及海象影響最為明顯。海巡署金馬澎分署第10岸巡隊今天到岸邊提醒民眾切勿前往海邊戲水、觀浪或靠近岸際，以免發生危險。圖／馬祖岸巡隊提供

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