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同樣放颱風假…侯漢廷：南高屏首長亂放假沒挨罵 只有台北有罪？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷。圖／聯合報系資料照片
新黨北市議員侯漢廷。圖／聯合報系資料照片

巴威颱風來襲，台北市長蔣萬安宣布昨天和今天停止上班上課。新黨北市議員侯漢廷今以2023年杜蘇芮颱風、2024年山陀兒颱風，綠營執政縣市首長在未達停班停課標準放假，民進黨沒人出來說亂放假，他質疑同樣放颱風假，怎麼只有台北有罪？

議員侯漢廷今在臉書指出，昨日白天北部風雨不強，不少人質疑「颱風假」不妥，卻忽略了蔣萬安臉書上寫的是「防颱整備日」，希望市民運用昨日，做好防颱準備。

他說，面對巴威颱風「近25年來暴風圈最大的颱風之一」，避免下班時期暴風雨，讓大家做好整備，何錯之有？結果綠營竟然滑坡謬誤，稱「建議台北連放2個月」，顯然是為了反對而反對。

侯漢廷質疑，同樣是颱風停班停課，民進黨執政縣市可以，台北市就不行？他舉例2023年杜蘇芮颱風，即使未達停班停課標準，屏東縣長周春米仍以民眾安全為優先宣布停班停課，民進黨沒有人出來說「亂放假」，台南市長黃偉哲也宣布停班停課，但白天未見風雨，民進黨也沒有人出來質疑放假正當性。

侯漢廷說，周春米稱儘管未達停班停課標準，但考量到縣民在颱風天通勤風險高，因此也宣布放颱風假。

他也提及，黃偉哲當時稱如果颱風假放得早，會被說今天天氣明明不錯，為什麼要放假？如果放得晚，又會被說縣市長瞎了眼，雨下這麼大還要讓孩子冒著風雨去上課，「其實很多責任我們都擔不起」，因此一整天內如果有任何時段，包括中午以後、下午，會下大雨、淹大水或造成民眾不便及安全顧慮，都要考慮放假。

侯漢廷再舉例2024年山陀兒颱風，黃偉哲曾在風雨未達停班停課標準時宣布停班停課，民進黨照樣噤聲。高雄市長陳其邁在颱風已減弱、並以災後重建為由，宣布停班停課，沒有看到民進黨鋪天蓋地批判。

侯漢廷直言，結果輪到台北市、輪到蔣萬安，就從民進黨立委、側翼到青鳥全面出動，扣帽子、貼標籤、洗版帶風向。到底是依照防災專業？還是依照政黨顏色？請先用同一套標準檢驗自己執政的縣市，不要永遠對自己寬容，對別人苛刻。

他批，民進黨凡事只看顏色、不問是非；自己執政就護航到底，換成在野就無限上綱。嘴巴喊著理性監督，結果是毫無原則的雙重標準。

巴威颱風 颱風假 侯漢廷 蔣萬安

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