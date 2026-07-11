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巴威颱風掃宜蘭釀3傷！防範土石流撤離457人 6民眾「硬要觀浪」挨罰
宜蘭進入巴威颱風暴風圈，截至目前為止造成3人受傷，所幸並無大礙。縣政府發布44條土石流潛勢溪流黃色警戒，預防性撤離457人，沿海掀起巨浪，卻有民眾不聽勸告，執意在警戒區內遊憩看浪花，遭岸巡人員開單舉發共6人，依法開罰。
根據宜蘭縣政府公布最新統計，預防性撤離457人，其中以大同鄉英士村286人最多，南澳鄉115居次，多數撤離後住親友家。
這場颱風已造成3人受傷。羅東博愛醫院：冬山鄉57歲男子因為防颱準備時從高處跌落，造成左側肋骨閉鎖性骨折；陽明交大附醫：頭城鎮89歲老翁因防颱準備不慎跌倒，導致臀部挫傷疼痛，第三節及第四節腰椎壓迫性骨折；壯圍鄉70歲男子不慎被屋瓦打到頭部，導致頭部擦挫傷。
沿海風大浪大，硬是有民眾要去玩，岸巡人員在警戒區外口頭勸離觀浪民眾25車144人，警戒區內開立舉發單6張；大陸船員部分，原船安置計30船38人，上岸避風計2船2人。
今天宜蘭對外的國道客運與市區公車都停駛，但風雨沒有預期強烈，連鎖超市照常開，新月百貨公司預計下午3時對外營業。
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