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巴威襲台 北市下午2時最接近颱風中心

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
目前台北盆地內風力還不是最高的時間，轉成西北風後，風力會逐漸上升，士林明德路的施工圍籬被風整排吹倒。記者邱德祥／攝影
目前台北盆地內風力還不是最高的時間，轉成西北風後，風力會逐漸上升，士林明德路的施工圍籬被風整排吹倒。記者邱德祥／攝影

巴威颱風襲台，台北市氣象團隊指出，因陽明山擋住巴威的北風，目前台北盆地內風力還不是最高的時間，預計轉成西北風後，風力會逐漸上升，預測平地可能出現10 到11級的陣風，山區達是12到14級，下午2時北市會最接近颱風中心。

氣象團隊分析，目前巴威颱風帶進來的環流是偏北風，會被陽明山擋住，山區最大是大屯山跟文化大學，已出現12級的陣風，平地最大陣風是在科教館、石牌有9 級。其他區域最大是文山區7級，其他地區約6級，中午過後風力會逐漸上升。

氣象團隊提醒，今天的風雨會集中在上午9時到下午5時，隨著颱風稍微往西北移動，從9點到下午2時轉西北風，這時對北市影響最大，而且可能有一條從台灣海峽持續性的雨帶掃入北市，評估在平地至少也會出現10級的陣風，持續的時間至少也有3小時。

巴威颱風襲台，街上人車稀少。記者邱德祥／攝影
巴威颱風襲台，街上人車稀少。記者邱德祥／攝影

巴威 北市 巴威颱風

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