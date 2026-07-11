巴威颱風來襲 花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量近8成 今仍維持紅色警戒

花蓮萬里溪堰塞湖受巴威颱風影響持續蓄水，今天山區24小時預報雨量100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，目前堰塞湖有溢流風險，維持紅色警戒，並持續密切監測湖區變化。

巴威颱風暴風圈已籠罩北部及東部陸地，林保署花蓮分署昨天上午依據山區24小時累積雨量達200至300毫米情境發布紅色警戒，不過颱風結構趨於鬆散，且路徑略往北偏移，山區降雨暫未明顯增加。

根據監測資料，萬里溪堰塞湖截至今天10時40分，水位來到1078.60公尺，推估蓄水量387.12萬立方公尺，占推估最大庫容量510萬立方公尺的75.9%。

花蓮分署指出，依照空拍影像及水位計資料研判，目前湖面水位持續穩定上升，但堰塞湖壩體結構及整體地形尚未出現明顯變化。中央氣象署最新預報，山區今天仍可能出現降雨，後續入流量仍有增加可能，因此持續維持紅色警戒，並24小時監控水位、壩體穩定性及降雨情形，待颱風影響減弱後，再評估是否調整警戒等級。

黃群策表示，集水區24小時預估雨量仍有100至190毫米，中午後將持續觀察水位變化及降雨是否集中在集水區範圍內，晚間8時後也將再次檢視整體狀況。由於未來降雨仍具不確定性，現階段尚難精準推估溢流時間，但初步評估累積降雨量若達100至200毫米，就有可能發生溢流。

黃群策說，若後續雨量不如預期，等於要計算上游水量浥注流量、土壤水入滲率等，每天大約會有14到16萬噸水量流入集水區，就會比較好預測溢流時間；由於現在還有溢流的可能，因此仍維持紅色警戒，等颱風遠離後，會再仔細評估警戒是否降級或解除。

巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供