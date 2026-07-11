快訊

志願役成長5千人編現比達8成 國軍人力缺口真有改善？

巴威現在起影響最劇烈！暴風圈壟罩颳強風 降雨紫爆熱區曝

颱風天iPhone進水怎辦？蘋果官方曝正確步驟 警告3件事千萬別做

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風來襲 花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量近8成 今仍維持紅色警戒

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖巴威颱風影響持續蓄水，今天山區24小時預報雨量100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，目前堰塞湖有溢流風險，維持紅色警戒，並持續密切監測湖區變化。

巴威颱風暴風圈已籠罩北部及東部陸地，林保署花蓮分署昨天上午依據山區24小時累積雨量達200至300毫米情境發布紅色警戒，不過颱風結構趨於鬆散，且路徑略往北偏移，山區降雨暫未明顯增加。

根據監測資料，萬里溪堰塞湖截至今天10時40分，水位來到1078.60公尺，推估蓄水量387.12萬立方公尺，占推估最大庫容量510萬立方公尺的75.9%。

花蓮分署指出，依照空拍影像及水位計資料研判，目前湖面水位持續穩定上升，但堰塞湖壩體結構及整體地形尚未出現明顯變化。中央氣象署最新預報，山區今天仍可能出現降雨，後續入流量仍有增加可能，因此持續維持紅色警戒，並24小時監控水位、壩體穩定性及降雨情形，待颱風影響減弱後，再評估是否調整警戒等級。

黃群策表示，集水區24小時預估雨量仍有100至190毫米，中午後將持續觀察水位變化及降雨是否集中在集水區範圍內，晚間8時後也將再次檢視整體狀況。由於未來降雨仍具不確定性，現階段尚難精準推估溢流時間，但初步評估累積降雨量若達100至200毫米，就有可能發生溢流。

黃群策說，若後續雨量不如預期，等於要計算上游水量浥注流量、土壤水入滲率等，每天大約會有14到16萬噸水量流入集水區，就會比較好預測溢流時間；由於現在還有溢流的可能，因此仍維持紅色警戒，等颱風遠離後，會再仔細評估警戒是否降級或解除。

巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
巴威颱風減弱、路徑北偏，花蓮萬里溪堰塞湖實際降雨量低於預估，但今天山區24小時預報雨量仍有100至190毫米，林業及自然保育署花蓮分署維持紅色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

巴威颱風 堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

巴威恐挾強降雨 萬里溪堰塞湖可能提前溢流洪峰抵達時間曝光

巴威颱風逼近 花蓮萬里溪堰塞湖水位破7成…林保署升級紅色警戒

颱風紅色警戒！花蓮萬里溪堰塞湖 下游千人第3度撤離

萬里溪堰塞湖恐溢流 中央接管警報發佈

相關新聞

快疏散避難 農業部發布184條土石流、4處大規模崩塌黃色警戒

巴威颱風正在侵襲台灣，農業部農村發展及水土保持署表示，農業部持續發布土石流黃色警戒184條，分布於5縣8鄉55村。發布大規模崩塌黃色警戒4處，分布2縣3鄉4村。

巴威暴風圈壟罩台中以北 螺旋雨帶掃進今降雨最猛烈 氣象署曝2大熱區

巴威颱風正在侵襲台灣，目前仍是中度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，目前中心在台北東方海面，向西北移動，台中以北、南投、東半部陸地都已經在它的暴風圈壟罩範圍之內，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

巴威豪雨狂灌石門水庫 時隔618天溢洪道水瀑再現

巴威颱風為石門水庫集水區帶來明顯降雨，經濟部水利署北水分署啟動溢洪道放水，以控制水庫水位上升速度，距離前一次放水，相隔618天。

巴威颱風掃宜蘭釀3傷！防範土石流撤離457人 6民眾「硬要觀浪」挨罰

宜蘭進入巴威颱風暴風圈，截至目前為止造成3人受傷，所幸並無大礙。縣政府發布44條土石流潛勢溪流黃色警戒，預防性撤離457人，沿海掀起巨浪，卻有民眾不聽勸告，執意在警戒區內遊憩看浪花，遭岸巡人員開單舉發共6人，依法開罰。

整理包／巴威颱風來襲 高鐵、台鐵、捷運、輕軌營運資訊一次看

巴威颱風今（11）日凌晨觸陸，全台風雨增加，各類交通也因颱風侵襲而有所變動。《聯合新聞網》整理了台鐵、高鐵以及捷運、輕軌等營運相關訊息，讓民眾能盡快掌握資訊，以免撲空。

風雨正要開始 賈新興估脫離海陸警時間點 巴威過後沒有西南氣流原因曝

巴威颱風正在侵襲台灣，今天風雨最顯著，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，竹苗山區有超過500毫米以上的降雨，新竹以北至北台東沿海一帶慎防6公尺以上巨浪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。