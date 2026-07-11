巴威來襲南投「先撤再等雨」 108人提前離開高風險區、災情暫零傳出

南投縣嚴防巴威颱風，今天全縣停班停課備戰。全縣13個鄉鎮市持續開設災害應變中心，已完成108人預防性撤離，並預置41輛重機械待命。目前道路橋梁、維生管線均無災情，山區便橋維持預警性封閉，整體災情平穩，但各單位仍持續戒備，防範後續降雨影響。

南投縣災害應變中心表示，全縣共有13個鄉鎮市開設災害應變中心，其中信義鄉、仁愛鄉、國姓鄉、竹山鎮、草屯鎮及鹿谷鄉等6個鄉鎮市維持一級開設；集集鎮、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、南投市、中寮鄉及名間鄉等7個鄉鎮市維持二級開設，持續掌握颱風動態與各地災情。

縣府指出，竹山鎮加走寮溪堰塞湖監測結果為無警戒，未出現潰決或二次災害風險。道路橋梁及維生管線也都未傳出災情，交通大致正常。

不過，仁愛鄉精英村塔羅灣溪臨時鋼構便橋自7月10日晚間9時起實施預警性封閉，以維護通行安全，目前全縣沒有預警性封閉道路。

疏散撤離方面，南投縣已完成108人預防性撤離，其中信義鄉64人、仁愛鄉42人、水里鄉2人。另針對特殊族群提前疏散，洗腎患者共164人，已有75人完成撤離；孕婦14人已有10人撤離，其餘個案持續追蹤掌握。

收容安置部分，目前尚未開設收容所，撤離民眾多採依親或自行安置方式。入山管制作業方面，共勸導70件、225人放棄上山，無人滯留山區；原已入山的21件84人，也已全數安全下山。

為因應可能出現的土石流、道路坍方等災情，縣府已在全縣15處預置重機械，共41輛各式機具待命，可隨時投入道路搶修及災害搶險工作。

縣府表示，目前南投整體災情仍屬平穩，但受巴威颱風外圍環流影響，山區仍有持續降雨可能，各防災單位將持續監控雨勢、道路及溪流水位變化，並呼籲民眾避免前往山區及河川周邊活動，隨時留意最新氣象及防災資訊，配合各項交通管制及疏散措施，降低災害風險。