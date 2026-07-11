挫咧等！巴威即將登陸 浙江民眾急著將車停到高架橋

根據大陸中央氣象台最新預報，巴威颱風將於12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一帶沿海登陸，並為浙江東部帶來特大暴雨（250～800毫米）。為防愛車被淹，浙江台州、溫州等地不少車主已提前將車子開上當地高架橋停放，高架橋儼然變成大型停車場。

大陸中央氣象台11日6時發布的颱風預警指出，巴威中心11日5時位於浙閩交界東偏南方向約560公里的西北太平洋洋面上，預計將以每小時30～35公里的速度向西北方向快速移動，12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一帶沿海登陸，登陸後向西北轉偏北方向移動。

受巴威颱風影響，11日8時至12日8時，浙江東部、福建東北部、台灣中北部將有特大暴雨（250～800毫米）。大陸自然資源部與中國氣象局11日8時也對浙江東部局部地區發布「紅色警戒」，警告當地發生地質災害的氣象風險很高，呼籲警戒區內臨坡臨崖臨溝臨水人員，按當地防災部門組織立即撤離前往附近避險安置點。

杭州日報報導，隨著巴威逐漸靠近，為防車輛被淹，浙江台州的高架橋上已經停滿了車輛。微博上的影片顯示，ㄧ些高架橋甚至出現並排停車情況。此外，浙江溫州也傳出，10日晚間就有不少人將車子開上高架橋停放，甚至還出現四排停車的誇張景象。