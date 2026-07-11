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巴威颱風釀內灣線隧道出口邊坡坍方 鐵軌遭土石、倒木掩埋

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
大量土石滑落至鐵道，現場布滿落石、泥土及倒塌樹木，路線完全受阻。圖／取自臉書粉專三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享
大量土石滑落至鐵道，現場布滿落石、泥土及倒塌樹木，路線完全受阻。圖／取自臉書粉專三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享

中度颱風巴威來襲，新竹縣今天清晨風強雨驟，台鐵內灣線明隧道出口邊坡發生大面積土石滑落，鐵軌遭落石及倒木掩埋。所幸台鐵因應颱風來襲，今天內灣線全線停駛，未釀成人員傷亡或列車事故。

根據臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」通報，有民眾今天上午發現，台鐵內灣線光復路與縣道120線旁的明隧道出口發生山崩，大量土石滑落至鐵道，現場布滿落石、泥土及倒塌樹木，路線完全受阻。

因應颱風巴威影響，台鐵先前已公告，自今天凌晨0時14分起，新竹六家線、內灣線各級列車全面停駛，原預計今天晚間11時59分恢復行駛。不過，由於內灣線發生邊坡坍方，台鐵將優先進行路線搶修及安全檢查，實際復駛時間仍須視搶修進度及邊坡安全狀況而定。

有民眾今天上午發現，台鐵內灣線光復路與縣道120線旁的明隧道出口發生山崩。圖／取自臉書粉專三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享
有民眾今天上午發現，台鐵內灣線光復路與縣道120線旁的明隧道出口發生山崩。圖／取自臉書粉專三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享

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