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巴威颱風來襲 宜蘭道路封路情形及鐵公路交通停駛一次看

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
舊蘇花公路台9丁線蘇澳到東澳路段從昨晚起封閉，今天中午視風雨情況，另行公告開放時間。圖／民眾提供
舊蘇花公路台9丁線蘇澳到東澳路段從昨晚起封閉，今天中午視風雨情況，另行公告開放時間。圖／民眾提供

中颱巴威直衝宜蘭，擔心山區邊坡坍方，公路局為用路人安全，封閉舊蘇花台9丁線蘇澳到東澳路段，台7線與台7甲線也都有預警性封路，部分路段將於今天中午解除封閉；對外的國道客運全面停駛，市區道路也沒有發車，台鐵東部幹線的對號列車今晚6時以前全面停駛。

省道封路情形：台9丁線蘇澳到東澳段實施預警性封路，今天中午視情況開放；台7線巴陵至百韜橋段實施預警性封閉，通行時間視颱風影響程度及道路巡查狀況另行公告；台7甲線百韜橋~勝光路段實施預警性封閉，預計今天中午12時解除道路封閉。

縣鄉道封路情形：宜57線2.1公里處實施預警性封路。

公路運輸：首都客運【1570】台北-羅東、【1571】台北-宜蘭、【1572】台北-礁溪直達全日停駛；葛瑪蘭客運【1915】板橋、台北-礁溪、【1916】板橋、台北-宜蘭、【1917】板橋、台北-羅東全日停駛。

國光客運【1877】台北-頭城全日停駛，【1878】台北-宜蘭、【1879A】台北-羅東全日停駛，【1880】基隆-礁溪、【1881】圓山-礁溪全日停駛。大都會客運【9028】蘇澳新店、【9028D】羅東新店經坪林全日停駛，【9028B】羅東新店停駛。統聯客運【1661】桃園國際機場路線全日停駛，【1665】新店-宜蘭全日停駛。

市區公車全日停駛，公路客運【1751】宜蘭-梨山、【1764】羅東-梨山全日停駛。

台鐵今天晚間6時前東部幹線對號列車全面停駛，花蓮至台東的區間快車正常行駛。

巴威颱風 宜蘭 蘇澳

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