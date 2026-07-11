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中颱巴威襲台亂交通 船班116次停航、航班取消上千架次
受巴威颱風影響，交通部航港局表示，今天共有13航線，計116航次停航。航港局呼籲民眾，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。交通部民航局巴威颱風應變小組說，今天截至上午10時，國內線取消280架次。國際暨兩岸航線取消920架次、延誤6架次。
基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。
金門-石井：全部停航(4航次)。
金門-五通：全部停航(24航次)。
富岡-綠島：全部停航(13航次)。
富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。
蘭嶼-綠島：全部停航(1航次)。
後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
布袋-馬公：全部停航(2航次)。
台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(2航次)。
東港-小琉球：全部停航(46航次)。
鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
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