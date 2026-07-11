巴威颱風侵襲 公路預警性封閉22處路段

巴威颱風正在侵襲台灣，目前仍是中度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，目前中心在台北東方海面，向西北移動，台中以北、南投、東半部陸地都已經在它的暴風圈壟罩範圍之內，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

2026-07-11 09:01