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巴威颱風侵襲 公路預警性封閉22處路段

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

巴威颱風正在影響台灣，公路局說，截至今天上午10時，實施預警性封閉路段22處，將視風雨狀況開放通行。另有道路災情1處，為嘉義縣中埔鄉台3線南下301K+100中崙路段倒樹，占用南下車道調撥北上車道單線雙向通行，上午10時30分排除。

相關道路通阻訊息如下：

預警性封閉路段22處：

基隆市中正區台2線67K+500~68K+600(海洋大學至北寧路與新豐街路段)。

基隆市瑞芳區台2線75K~84K(瑞濱至鼻頭路段)。

桃園市復興區台7線22K+800~46K+400(羅浮至巴陵路段)。

桃園市復興區至宜蘭縣大同鄉台7線47K+100~85K+500 (巴陵至宜蘭百韜橋路段)。

宜蘭縣大同鄉臺中市和平區台7甲線0K~50K(百韜橋至勝光路段)。

新北市三峽區台7乙線1K+000~12K+200(大埔至三民路段)。

花蓮縣秀林鄉台8線116K+400~184K+500(關原至太魯閣路段)。

花蓮縣鳳林鎮台9線227K+500~229K(萬里溪橋)。

新北市烏來區台9甲線14K+500~19K(烏來至孝義路段)。

宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~17K(蘇澳至東澳路段)。

南投縣仁愛鄉台14線86K~92K及94K~99K(廬山及屯原路段)。

南投縣信義鄉台16臨29線1K+400~11K(地利至合流坪路段)。

高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500(甲仙至荖濃路段)。

高雄市桃源區台20線79K~90K(寶來二橋至桃源區公所路段)。

高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)。

高雄市桃源區至臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K (梅山口至向陽路段)。

南投縣信義鄉台21線110K至145K(草坪頭至塔塔加路段)。

高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100(中興至大津路段)。

高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K+000(民生橋路段)。

高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4K+800(三明火路段)。

高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段)。

新北市淡水區台61線0K~1K(淡江大橋)。

巴威颱風 巴陵 宜蘭縣

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