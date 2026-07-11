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續防巴威颱風 新光三越、遠百等各大百貨11日營運安排出爐

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

巴威颱風持續影響台灣，各地百貨及購物中心11日持續調整營運，新光三越遠百、三井與Global Mall等多家商場宣布部分據點暫停營業。多數北部及中部商場配合停班停課措施暫停營業，部分南部及東部據點則維持正常營運或延後開店，以兼顧顧客及員工安全。

遠東百貨表示，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百及遠百嘉義等據點，7月11日暫停營業；台南大遠百正常營業，高雄大遠百及遠百花蓮則自中午12時起恢復營業。

新光三越指出，台中以北共10家分店，包括台北南西店、台北信義新天地A4、A8、A9、A11、台北站前店、台北忠孝店、台北天母店、桃園站前店及台中中港店，11日暫停營業一天，其餘各分店則維持正常營業。

購物中心方面，大江購物中心宣布11日全天暫停營業；Global Mall表示，北部六店，包括新北中和、南港車站、板橋車站，以及機捷沿線桃園A8、林口A9、桃園A19等據點，11日暫停營業；新左營車站及屏東市店則於中午12時起開始營業。

三井不動產集團表示，MITSUI OUTLET PARK林口、Mitsui Shopping Park LaLaport南港、MITSUI OUTLET PARK台中港及Mitsui Shopping Park LaLaport台中，11日皆暫停營業，MITSUI OUTLET PARK台南則維持正常營運。

京站時尚廣場表示，京站時尚廣場、轉運站商場、心中山爵士廣場及小碧潭店11日再度暫停營業一天，預計12日恢復營業。不過，轉運站1樓萊爾富維持24小時營業，屈臣氏上午7時起提供服務，後續將依天候狀況彈性調整；停車場則將配合捷運防汛計畫，必要時關閉出入口。

微風集團宣布，配合地方政府停班停課公告，旗下各館11日全面暫停營業一天，恢復營業時間將另行公告，消費者仍可透過線上購物平台選購商品。

此外，台北101表示，購物中心、觀景台及大樓高空餐廳11日暫停營業一天，後續將視颱風動態及天候狀況滾動調整營業時間。

遠東SOGO也宣布，考量顧客、專櫃夥伴及同仁安全，全台各店11日停止營業一天；宏匯廣場同樣表示，因應巴威颱風來襲，11日暫停營業一天，以維護顧客及員工安全。

新光三越 巴威颱風 遠百

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