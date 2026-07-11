巴威襲台！北部百貨幾乎全停 新光三越、遠百、Global Mall南部照常開

巴威颱風持續帶來強風豪雨，全台20縣市11日停班停課，百貨業也大幅調整營運。其中，北部百貨幾乎全面停業，而新光三越、遠東百貨及Global Mall則採「北停南開」模式，部分中南部據點維持正常營業或中午起恢復營業，並將視風雨狀況滾動調整。

新光三越表示，台中以北共10家分店，包括台北南西店、台北信義新天地A4、A8、A9、A11、台北站前店、台北忠孝店、台北天母店、桃園站前店及台中中港店，7月11日暫停營業一天。其餘分店正常營業，包括嘉義垂楊店、台南中山店、台南小北門店、台南新天地、高雄左營店及高雄三多店。

遠東百貨指出，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百及遠百嘉義，八店今日均暫停營業一天；台南大遠百維持正常營業，高雄大遠百及遠百花蓮則於中午12時起營業，後續將視風雨狀況滾動調整。

Global Mall表示，因應各地天候狀況，北部六店，包括新北中和、南港車站、板橋車站，以及機捷三店桃園A8、林口A9、桃園A19，今日暫停營業一天；南部的新左營車站店及屏東市店則自中午12時起恢復營業。

遠東SOGO宣布，考量巴威颱風持續影響及顧客、專櫃夥伴與員工安全，全台各店7月11日停止營業一天。

微風集團亦表示，配合地方政府停班停課公告，7月11日各館全面暫停營業一天，恢復營業時間將依颱風最新狀況另行公告，消費者如有購物需求，可利用微風精品線上購物平台BREEZE ONLINE。

此外，京站時尚廣場表示，因受巴威颱風影響，為維護顧客及員工安全，京站時尚廣場（含轉運站商場、心中山爵士廣場及小碧潭店）7月11日暫停營業一天，預計7月12日恢復正常營業，營業時間為上午11時至晚間9時30分。宏匯廣場也宣布，7月11日暫停營業一天。