巴威颱風來襲全台36人傷 停電6萬8920戶

巴威颱風來襲，全台曾停電6萬8920戶，暴風圈預計12日凌晨5時脫離本島陸地。經中央災害應變中心統計，受傷36人較昨天新增23人，受傷原因以強風或路面濕滑導致騎乘機車、自行車摔傷，及民眾進行防颱整備時跌落、遭物品砸傷或割傷為主。

巴威颱風目前位置在台北市東方約330 公里海面，7級風半徑350公里，10級風半徑120公里，根據最新資料顯示，巴威颱風過去3小時 暴風圈略為縮小，目前中心在臺北東方海面，向西北移動，其暴風圈已進入台灣北部、東北部及東部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

陸上警戒 新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖，海上警戒包括台灣海峽北部、台灣北部、東北部、台灣東南部海面及巴士海峽。颱風暴風圈籠罩彰化以北地區，須嚴防強風、豪雨，全台僅金門未達停班停課標準，其餘縣市均停班停課。

氣象署表示，今天凌晨零時至上午8時，全台降雨超過150毫米地區有宜蘭縣大同鄉219.5毫米、新竹縣尖石鄉182.5毫米、桃園市復興區170毫米、苗栗縣南庄鄉157.5毫米、雲林縣古坑鄉152毫米、新北市坪林區152毫米、嘉義縣梅山鄉150毫米，而宜蘭縣大同鄉從昨天凌晨零時至今天上午7時，累計降雨259毫米為全台最多。全台災情共396件，已處理299件，尚未處理77件，主要是路樹倒塌和廣告招牌掉落及房屋受損。

全台各縣市疏散撤離情況為台北市35人、新北市1648人、桃園市722人、新竹縣1494人、苗栗縣 127人、台中市2060人、南投縣105人、雲林縣58人、花蓮縣 5167人、宜蘭縣457人、台南市129人、高雄市1671人、屏東縣537人，共1萬4210人。另花蓮萬里溪堰塞湖周邊萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮長橋里、山興里、森榮里、鳳信里昨天已撤離194人。全台有12縣市、53鄉鎮市區，開設93處收容所，共收容1612人。

全台曾停電6萬8920戶，已修復4萬1355戶，未修復2萬7565戶，已復電6成，台電表示，今日下半天風雨減緩即加速派員搶修，預計今晚11時可修復完成；市話曾停話954戶，已修復209 戶，未修復745戶；基地台受損13台，分別為新北市雙溪8台、新竹尖石鄉5台；全台積淹水8件，為新竹縣1件、 屏東縣1件、台中市3件、雲林縣 1件、新北市2件，皆已退水。