巴威風雨增強 新竹巨城、SOGO今暫停營業一天

受到巴威颱風暴風圈影響，大新竹地區今天停班停課，原本昨天照常營業的巨城購物中心，今天一早已貼出公告暫停營業1天，此外，遠百竹北店、新竹大遠百都因颱風來襲，宣布暫停營業1天。呼籲民眾千萬不要冒險外出到該店逛街或消費，以保安全。

受巴威颱風影響，新竹市昨天、今天均停班停課。由於昨天白天風雨不大，昨天甚至上午11點前仍有豔陽露臉，不少民眾把握「颱風假」外出，湧入新竹市巨城購物中心逛街消費。不過，今天隨著巴威颱風暴風圈接近，新竹市風雨明顯增強，巨城購物中心宣布今天暫停營業一天，鄰近的SOGO新竹店也同步停業。業者提醒民眾，颱風期間應盡量待在家中，避免外出，也不要白跑一趟。