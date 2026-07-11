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颱風巴威籠罩 蔣萬安：平地市區風力上看11級防樹倒

中央社／ 台北11日電
台北市長蔣萬安坐鎮北市災害應變中心。聯合報記者楊正海攝影
台北市長蔣萬安坐鎮北市災害應變中心。聯合報記者楊正海攝影

颱風巴威暴風圈籠罩台灣，台北市長蔣萬安表示，今天將是影響最劇烈時段，平地市區風力上看11級，累積雨量也會達大豪雨甚至超大豪雨程度，估恐有許多路樹倒塌等災情。

蔣萬安今天主持台北市政府颱風巴威工作會報，氣象團隊報告顯示，目前觀測到大屯山及文化大學都出現12級強陣風，石牌及科教館也出現9級陣風，但預期風力、雨勢都會再持續增強，並集中在上午9時至下午5時之間。

台北市災害防救辦公室統計，截至今天上午7時止，共受理50件災情，主要為路樹倒塌、停電等民生基礎設施災情及建物毀損，其中大度路一段在今天凌晨停電，台電公司將在風雨趨緩、安全無虞時盡快處理。

台北捷運公司說明，因在今天凌晨觀測到瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風，文湖線及淡水信義線平面、高架路段已暫停營運，等風速趨緩就會啟動巡軌，確認無異狀後恢復營運。

蔣萬安聽取報告後裁示，依據氣象團隊研判，強風暴雨將造成許多路樹倒塌、廣告招牌及懸掛物掉落災情，甚至導致停電，所以請相關局處接獲通報後，在安全無虞前提下，以機動快打部隊模式，用最快速度排除障礙。

蔣萬安會後被媒體堵訪表示，颱風巴威對台北市影響會在今天最顯著，平地市區風力甚至上看11級，累積雨量也會達到大豪雨、超大豪雨程度，市府團隊將持續保持警戒，並在災後以最快速度恢復市民生活。

蔣萬安 巴威 石牌 巴威颱風

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