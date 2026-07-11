巴威雖稍減弱但體型太龐大 中部以北風雨猛烈 估這時間通過東北部外海

中颱巴威強度稍微減弱，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，颱風上午9時中心位置位於基隆東方約280公里，暴風圈已壟罩北台灣、花蓮及中部山區，颱風環流持續掃入，各地風勢強勁，伴隨陣陣大雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於巴威颱風過去6小時移動速度快，且偏北幅度相當明顯，以目前路徑推估，中午到傍晚之間通過台灣東北部外海，距離約160至180公里。

今天白天是巴威颱風距離最近時段，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，也是各地風雨最有感時刻，即便颱風略為偏北，且強度減弱，因颱風環流本身夠龐大，再加上台灣地形，西部位於迎風面，仍會感受到風雨，尤其中部以北風強雨大，務必提高警覺，小心災害發生，勿輕忽。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威颱風快步通過，如果沒有太大變化，暴風圈將在今天深夜離開台灣陸地，明天凌晨左右登陸中國浙江，影響逐漸結束。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。