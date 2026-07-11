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巴威風雨最劇烈時刻....蔣萬安曝：今天上午開始一直到晚間6時

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）今出席巴威颱風工作會報並接受媒體聯訪，表示捷運高架及平面路段已因強風採取暫時停駛措施。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（左）今出席巴威颱風工作會報並接受媒體聯訪，表示捷運高架及平面路段已因強風採取暫時停駛措施。記者張文玠／攝影

巴威颱風來襲，台北市風雨漸增，市長蔣萬安上午主持巴威（BAVI）颱風第4次工作會報後受訪指出，今天一整天是颱風影響台北市影響最劇烈、最關鍵的時刻，北市氣象團隊也預測，也就是從今天上午開始一直到晚間6時，是風勢、雨勢最大時刻。

蔣萬安指出，北市持續保持最高警戒，絕對不敢掉以輕心，風力甚至在市區平地會來到10到11級的強陣風，雨勢累積24小時，會達到390毫米的大豪雨等級，山區更是超大豪雨。

蔣萬安說，他也再一次的要求各防救災單位必須上緊發條，繃緊神經；今天入夜之後，甚至明天的清晨，雖然雨勢風勢慢慢趨緩，接下來就是全面進行災後復原的工作，希望以最快的速度恢復市民的正常生活。

另外，捷運高架路段上午也停駛，何時能夠恢復？蔣萬安指出，捷運公司密切監測下，發現軌道段有測到10級的強陣風，依照規定，捷運公司針對平面還有高架道路段暫時停駛；另外班距也有稍微調整，相關的訊息，捷運公司也都透過官網、app多元的管道來讓市民朋友可以提前掌握，一切都是以安全為最優先的考量。

台北市長蔣萬安今出席<a href='/search/tagging/2/巴威颱風' rel='巴威颱風' data-rel='/2/256852' class='tag'><strong>巴威颱風</strong></a>工作會報並接受媒體聯訪，證實捷運高架及平面路段已因強風採取暫時停駛措施，市府也將全面啟動災後復原。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安今出席巴威颱風工作會報並接受媒體聯訪，證實捷運高架及平面路段已因強風採取暫時停駛措施，市府也將全面啟動災後復原。記者張文玠／攝影

蔣萬安 巴威 巴威颱風

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