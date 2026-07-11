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風雨正要開始 賈新興估脫離海陸警時間點 巴威過後沒有西南氣流原因曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
巴威颱風正在侵襲台灣，大部分的西南季風水氣被呂宋島截斷了，巴威颱風過後沒有西南氣流。圖／取自賈新興臉書
巴威颱風正在侵襲台灣，大部分的西南季風水氣被呂宋島截斷了，巴威颱風過後沒有西南氣流。圖／取自賈新興臉書

巴威颱風正在侵襲台灣，今天風雨最顯著，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，竹苗山區有超過500毫米以上的降雨，新竹以北至北台東沿海一帶慎防6公尺以上巨浪。

「風雨正要開始」，他說，巴威颱風中心已於今天上午7時通過石垣島和宮古島之間，颱風略偏東，且強度略減，半徑也略縮小，預估深夜暴風圈逐漸脫離本島。颱風過後，午後雷陣雨明顯，特別是西半部，留意環境衛生清潔。

至於巴威颱風減弱的原因，他說，可能跟海洋熱含量偏低有關，以及偏北的導引氣流。畢竟風切環境也不大，來自於太平洋高壓西側的明顯偏北氣流。北部風雨正開始，民眾務必提高警覺。

巴威颱風重要時序，賈新興表示，巴威颱風昨晚8時暴風圈觸海、今天凌晨1時觸陸，預計明天凌晨1時脫離陸警、明天上午8時解除海警。大部分的西南季風水氣被呂宋島截斷了，巴威過後沒有西南氣流。

賈新興表示，明天，中午前苗栗以南及北北基有雨，中午後台南以北雨勢趨緩。下周一至下周三，高屏有局部短暫雨，其中13日午後嘉義以北及宜花東有局部短暫陣雨。下周二至下周三，午後各地有局部短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風重要時序。圖／取自賈新興臉書
巴威颱風重要時序。圖／取自賈新興臉書

賈新興 巴威 巴威颱風

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