整理包／巴威颱風來襲 高鐵、台鐵、捷運、輕軌營運資訊一次看

巴威颱風今（11）日凌晨觸陸，全台風雨增加，各類交通也因颱風侵襲而有所變動。《聯合新聞網》整理了台鐵、高鐵以及捷運、輕軌等營運相關訊息，讓民眾能盡快掌握資訊，以免撲空。

台鐵

一，西部幹線： 對號列車：全面停駛。

非對號列車：基隆=后里（含海線）停駛，后里=彰化間視風雨狀況機動行駛，彰化=潮州間正常行駛。 二，東部幹線（樹林=花蓮=台東間）： 對號列車：全面停駛。

非對號列車：樹林=花蓮間停駛，花蓮=台東間正常行駛。 三，南迴線（新左營=台東間）：

對號列車：正常行駛。

非對號列車：正常行駛。

四，支線：

除沙崙線正常行駛，其餘支線均停駛。

五，觀光列車：

藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、1次及2次環島之星停駛。

六，今天深夜24時前之列車行駛資訊，將視颱風最新動態於下午2時前發布新聞稿。

因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊可洽台鐵公司官方網站（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip），台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。各就近車站（台鐵官方網站各車站聯絡資訊）。

高鐵

高鐵今天取消全天原班表各班次列車，改於整點、20分及40分發出南下、北上的全車自由座列車。 圖／聯合報系資料照

🚄 班次調整與發車模式

●原班表取消：今日原固定班表之各班次列車全面取消。 ●彈性發車模式：改為每小時的整點、20分及40分，分別自南港站與左營站發出南下、北上之全車自由座列車（每站停靠）。

🚉 台中站清晨加開班次（全車自由座、每站停靠）

為了加強疏運台中站出發的旅客，特別於清晨加開 5 班次： ●北上加開（3班）：06:09、06:29、06:49 ●南下加開（2班）：06:20、06:50

🌙 今日末班車資訊

請旅客務必注意收班時間，末班車目的地與發車時間如下：

南下：21:40 南港站出發➔左營站 南下：22:40 南港站出發➔台中站 北上：21:40 左營站出發➔南港站 北上：22:40 左營站出發➔台中站

⚠️乘車注意事項與聯絡資訊

●行車速限延誤：部分路段若風速、雨量過大達到運轉限制標準，列車將採取降速行駛。請旅客務必預留充裕的轉乘與接駁時間。

●最新營運查詢：請至台灣高鐵官網查詢。

捷運

台北捷運

北捷高架路段，因風速已達標準，暫停營運。圖為台北捷運文湖線。 圖／聯合報系資料照

❌ 暫停營運路段（高架、平面路段）

因巴威颱風影響，風速已達停駛標準，即刻起暫停營運（恢復時間視天候另行通知）： ●文湖線：全線停駛。

●淡水信義線：高架與平面路段（圓山站 至 淡水站）停駛。

●支線：新北投支線、小碧潭支線全線停駛。

🟢 正常營運路段（地下路段）

其餘地下路段維持正常運轉，並將依人潮狀況彈性調整班距： ●淡水信義線（地下段）（台北車站、象山等方向）

●板南線

●松山新店線

●中和新蘆線

桃園捷運

機捷今天取消直達車，僅剩站站停的普通車。 圖／聯合報系資料照

桃園大眾捷運股份有限公司今表示，依中央氣象署預報，白天是颱風影響最顯著時段，考量桃園國際機場航班多數皆取消並停止受理預辦登機及行李託運，評估後決定調整營運模式。

桃捷表示，機捷今天取消直達車，僅剩站站停的普通車，全線維持15分鐘一班，A1台北車站、A3新北產業園區站預辦登機及行李託運暫停服務，若風雨達標將調整列車班距或暫停營運。旅客有任何問題，可撥打客服專線(03)286-8789查詢。

淡海輕軌、三鶯線

淡海輕軌與三鶯線今日暫停營運。 圖／聯合報系資料照

新北捷運公司表示，因巴威颱風的風速已達停駛標準，淡海輕軌與三鶯線本日暫停營運。環狀線與安坑輕軌將視運量及風速狀況調整班距；平面、高架路段若風速過大將暫停營運。