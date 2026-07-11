快訊

志願役成長5千人編現比達8成 國軍人力缺口真有改善？

巴威現在起影響最劇烈！暴風圈壟罩颳強風 降雨紫爆熱區曝

颱風天iPhone進水怎辦？蘋果官方曝正確步驟 警告3件事千萬別做

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／巴威颱風來襲 高鐵、台鐵、捷運、輕軌營運資訊一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵今日對號列車全面停駛。 圖／聯合報系資料照
台鐵今日對號列車全面停駛。 圖／聯合報系資料照

巴威颱風今（11）日凌晨觸陸，全台風雨增加，各類交通也因颱風侵襲而有所變動。《聯合新聞網》整理了台鐵、高鐵以及捷運、輕軌等營運相關訊息，讓民眾能盡快掌握資訊，以免撲空。

台鐵

一，西部幹線：

對號列車：全面停駛。
非對號列車：基隆=后里（含海線）停駛，后里=彰化間視風雨狀況機動行駛，彰化=潮州間正常行駛。

二，東部幹線（樹林=花蓮=台東間）：

對號列車：全面停駛。
非對號列車：樹林=花蓮間停駛，花蓮=台東間正常行駛。

三，南迴線（新左營=台東間）：


對號列車：正常行駛。
非對號列車：正常行駛。

四，支線：


除沙崙線正常行駛，其餘支線均停駛。

五，觀光列車：


藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、1次及2次環島之星停駛。

六，今天深夜24時前之列車行駛資訊，將視颱風最新動態於下午2時前發布新聞稿。

因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊可洽台鐵公司官方網站（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip），台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。各就近車站（台鐵官方網站各車站聯絡資訊）。

高鐵

高鐵今天取消全天原班表各班次列車，改於整點、20分及40分發出南下、北上的全車自由座列車。 圖／聯合報系資料照
高鐵今天取消全天原班表各班次列車，改於整點、20分及40分發出南下、北上的全車自由座列車。 圖／聯合報系資料照

🚄 班次調整與發車模式

●原班表取消：今日原固定班表之各班次列車全面取消。

●彈性發車模式：改為每小時的整點、20分及40分，分別自南港站與左營站發出南下、北上之全車自由座列車（每站停靠）。

🚉 台中站清晨加開班次（全車自由座、每站停靠）

為了加強疏運台中站出發的旅客，特別於清晨加開 5 班次：

●北上加開（3班）：06:09、06:29、06:49

●南下加開（2班）：06:20、06:50

🌙 今日末班車資訊

請旅客務必注意收班時間，末班車目的地與發車時間如下：

南下：21:40 南港站出發➔左營站

南下：22:40 南港站出發➔台中站

北上：21:40 左營站出發➔南港站

北上：22:40 左營站出發➔台中站

⚠️乘車注意事項與聯絡資訊

●行車速限延誤：部分路段若風速、雨量過大達到運轉限制標準，列車將採取降速行駛。請旅客務必預留充裕的轉乘與接駁時間。

●最新營運查詢：請至台灣高鐵官網查詢。

捷運

台北捷運

北捷高架路段，因風速已達標準，暫停營運。圖為台北捷運文湖線。 圖／聯合報系資料照
北捷高架路段，因風速已達標準，暫停營運。圖為台北捷運文湖線。 圖／聯合報系資料照

❌ 暫停營運路段（高架、平面路段）

因巴威颱風影響，風速已達停駛標準，即刻起暫停營運（恢復時間視天候另行通知）：

●文湖線：全線停駛。
●淡水信義線：高架與平面路段（圓山站 至 淡水站）停駛。
●支線：新北投支線、小碧潭支線全線停駛。

🟢 正常營運路段（地下路段）

其餘地下路段維持正常運轉，並將依人潮狀況彈性調整班距：

●淡水信義線（地下段）（台北車站、象山等方向）
●板南線
●松山新店線
●中和新蘆線

桃園捷運

機捷今天取消直達車，僅剩站站停的普通車。 圖／聯合報系資料照
機捷今天取消直達車，僅剩站站停的普通車。 圖／聯合報系資料照

桃園大眾捷運股份有限公司今表示，依中央氣象署預報，白天是颱風影響最顯著時段，考量桃園國際機場航班多數皆取消並停止受理預辦登機及行李託運，評估後決定調整營運模式。

桃捷表示，機捷今天取消直達車，僅剩站站停的普通車，全線維持15分鐘一班，A1台北車站、A3新北產業園區站預辦登機及行李託運暫停服務，若風雨達標將調整列車班距或暫停營運。旅客有任何問題，可撥打客服專線(03)286-8789查詢。

淡海輕軌、三鶯線

淡海輕軌與三鶯線今日暫停營運。 圖／聯合報系資料照
淡海輕軌與三鶯線今日暫停營運。 圖／聯合報系資料照

新北捷運公司表示，因巴威颱風的風速已達停駛標準，淡海輕軌與三鶯線本日暫停營運。環狀線與安坑輕軌將視運量及風速狀況調整班距；平面、高架路段若風速過大將暫停營運。

巴威颱風

延伸閱讀

14縣市列陸警！高鐵明日改全天自由座 台鐵對號車明午前全停駛

巴威來襲 台鐵下午東西部幹線對號車停駛 南迴線正常行駛

巴威來襲...雙鐵明正常營運 視風雨調整發車

巴威颱風來襲 台灣高鐵10日全線正常運營

相關新聞

快疏散避難 農業部發布184條土石流、4處大規模崩塌黃色警戒

巴威颱風正在侵襲台灣，農業部農村發展及水土保持署表示，農業部持續發布土石流黃色警戒184條，分布於5縣8鄉55村。發布大規模崩塌黃色警戒4處，分布2縣3鄉4村。

巴威暴風圈壟罩台中以北 螺旋雨帶掃進今降雨最猛烈 氣象署曝2大熱區

巴威颱風正在侵襲台灣，目前仍是中度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，目前中心在台北東方海面，向西北移動，台中以北、南投、東半部陸地都已經在它的暴風圈壟罩範圍之內，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

巴威豪雨狂灌石門水庫 時隔618天溢洪道水瀑再現

巴威颱風為石門水庫集水區帶來明顯降雨，經濟部水利署北水分署啟動溢洪道放水，以控制水庫水位上升速度，距離前一次放水，相隔618天。

巴威颱風掃宜蘭釀3傷！防範土石流撤離457人 6民眾「硬要觀浪」挨罰

宜蘭進入巴威颱風暴風圈，截至目前為止造成3人受傷，所幸並無大礙。縣政府發布44條土石流潛勢溪流黃色警戒，預防性撤離457人，沿海掀起巨浪，卻有民眾不聽勸告，執意在警戒區內遊憩看浪花，遭岸巡人員開單舉發共6人，依法開罰。

整理包／巴威颱風來襲 高鐵、台鐵、捷運、輕軌營運資訊一次看

巴威颱風今（11）日凌晨觸陸，全台風雨增加，各類交通也因颱風侵襲而有所變動。《聯合新聞網》整理了台鐵、高鐵以及捷運、輕軌等營運相關訊息，讓民眾能盡快掌握資訊，以免撲空。

風雨正要開始 賈新興估脫離海陸警時間點 巴威過後沒有西南氣流原因曝

巴威颱風正在侵襲台灣，今天風雨最顯著，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，竹苗山區有超過500毫米以上的降雨，新竹以北至北台東沿海一帶慎防6公尺以上巨浪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。