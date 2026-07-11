巴威颱風新北傳32件零星災情 近1700人預防性撤離

巴威颱風暴風圈已接近台灣，新北已傳出部分路樹倒塌及電線斷落零星災情，新北市長侯友宜今早主持災害應變中心工作會報時受訪表示，新北市從昨天到今早已預防性撤離1600多人，預估山區有超大豪雨達800毫米以上，新北已完成準備，也提醒市民若有狀況可立即通報1999等單位。

依災害應變中心統計，從昨天至今早9點為止，包括東北角及山區等區已有19區1698人完成預防性撤離。侯友宜說，巴威颱風帶來強風跟豪雨，昨天傍晚從東北角及北海岸就已風大雨大，預估山區會帶來超大豪雨達到800毫米以上，從潛勢區保全戶及有安全疑慮的住所都已撤離完畢。

侯友宜表示，另新北市漁港有28個，包括外籍船員也撤了564名人，另外從昨天晚上到現在災情通報有32件，大部分是路樹倒塌、圍籬或電線掉落屬較小的災情，且都在第一個時間處理及排除完，目前剩下7件。

此外，由於風大雨大，侯友宜提醒，民眾若有狀況立即通報1999、110、119，同仁將快速前往排除災害，另也呼籲民眾避免前往北海岸、東北角等地戲水、觀浪，以免造成危害。