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台東唯一沒放颱風假！饒慶鈴臉書遭網友「咕嚕咕嚕」洗版

聯合新聞網／ 綜合報導
颱風巴威持續逼近台灣，全台僅台東、金門宣布正常上班上課。示意圖／中央氣象署提供
颱風巴威持續逼近台灣，全台僅台東、金門宣布正常上班上課。示意圖／中央氣象署提供

颱風巴威持續逼近台灣，全台僅台東、金門宣布正常上班上課，尤其台東縣政府公告一出，縣長饒慶鈴的臉書粉專隨即湧入大批網友留言，紛紛刷起「咕嚕咕嚕」，希望縣府能重新評估、變更停班停課決定，引發熱烈討論。

饒慶鈴在臉書表示，受到颱風影響，蘭嶼鄉及綠島鄉明天停止上班、停止上課，其餘地區則維持正常上班、正常上課，並提醒民眾颱風期間應注意自身安全，減少非必要外出。

貼文一出後，不少網友都表示「預測不代表一定準，饒姐姐，再給你一次機會喔」、「咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕」、「台東膽識過人耶」、「台灣的後山就是不一樣！」、「唯獨台東特別沒放颱風假」、「我想要放假拉」、「可以合群一點嗎？全台一起放」、「我已經習慣了」、「妳是我公認全台灣最難放颱風假的縣長」。

不過，也有部分網友回應「還沒有達到標準啦！大家先不要緊張！是多麼想放颱風假呀！」、「根本沒事要放什麼，自己請就好」、「明天蘭嶼綠島在暴風圈裡面放假很正常啊，那些發？的心態不知道是啥」、「沒達到標準放什麼假，放假不給薪有什麼好高興的」、「沒風沒雨沒達標就不放假很合理吧，這麼想休假不會請特休嗎？」。

本站曾報導，從中央氣象署最新預報觀察，巴威雖逼近台灣，但主要風雨熱區集中於北部、東北部及迎風面山區。台東本島位處中央山脈背風側，預估白天平地風雨相對有限，雖然沿海有長浪、局部強陣風，山區也可能出現較大雨勢，但本島都會區整體仍未達停班停課標準，因此縣府決定正常上班上課。

但值得注意的是，此次停班停課並非全縣一致。受到颱風外圍環流及海象影響較大的蘭嶼、綠島，因交通及安全風險較高，已宣布停班停課，顯示縣府仍依各地實際情況分區應變，而非採取單一標準。

巴威颱風

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