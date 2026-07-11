巴威狂風來襲！北市再發「嚴厲警告」 發生這事絕對重罰或勒令停工

中央氣象署最新氣象動態，巴威颱風暴風圈已進入台灣北部陸地，北北基桃今日白天風雨最為猛烈，需要嚴防12級以上的強陣風。北市建管處今再發嚴厲警告，施工圍籬、鷹架已一再提醒安全，未善盡管理一律依法重罰甚或勒令停工。

巴威颱風環流極為龐大，7級風平均暴風半徑達350公里，近中心最大風速達每秒40公尺，瞬間最大陣風更達每秒50公尺，相當於15級風。

因應巴威颱風帶來的強風豪雨對城市公共安全構成嚴重威脅，建管處今日再次對全市營建工地發出嚴厲警告，營建工地施工圍籬及施工鷹架的安全管理已向各工地一再提醒，颱風期間工程巡檢絕不容許有絲毫鬆懈，一旦發生圍籬或鷹架倒塌、損壞情事，將依法予以重罰甚或勒令停工處理。

建管處說，已透過 LINE 通訊群組要求全市建築工地立即落實防颱自主檢查，務必針對工地施工圍籬、施工鷹架、護網、斜撐等假設工程落實加強固定。

建管處特別強烈呼籲，營建工地負責人應攜手應對颱風，維護公安不容一絲僥倖。若營建工地未落實防颱自主檢查，導致施工圍籬、施工鷹架等假設工程發生倒塌或損壞，危及公共安全者，建管處一律依法予以重罰，情節嚴重者更將直接勒令停工進行整頓。

風雨期間，民眾若發現建築工地有安全管理問題或有任何緊急突發事件，可隨時撥打1999市民熱線，相關單位將會立即派員前往緊急處置。