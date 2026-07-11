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蔣萬安憂強風「狹管效應」 氣象署：昨天就已經開始
中颱巴威今天影響最顯著，台北市長蔣萬安指台北市已經進入最關鍵而且是最嚴峻的階段，強風可能在都會市區產生「狹管效應」，加強整個破壞力。中央氣象署科長林伯東今天表示，其實昨天就已經開始，到目前為止台灣都還是受到颱風附近的強風影響。
什麼是狹管效應？林伯東表示，就是風通過比較窄的部分，其實從昨天開始就一直受到這樣的影響，當風通過台灣海峽的時候，風會有加速的效應，所以海峽的風比較早起來的，到目前為止台灣都還是受到颱風附近的強風影響，所以在台灣海峽附近的風都還是比較大的。
林伯東表示，由於颱風的暴風圈大部分已經壟罩在台中以北地區，今天仍要持續關注強風的部分，尤其北部地區，包含北海岸，甚至到新北市、台北市的陸地，以及宜蘭地區，都普遍容易出現9至11級的強陣風。另外，恆春半島、蘭嶼，以及稍晚的馬祖地區，也會出現9至11級強陣風。其他地區的陣風，也容易出現8至10級左右。
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