巴威暴風圈壟罩台中以北 螺旋雨帶掃進今降雨最猛烈 氣象署曝2大熱區

巴威颱風正在侵襲台灣，目前仍是中度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，目前中心在台北東方海面，向西北移動，台中以北、南投、東半部陸地都已經在它的暴風圈壟罩範圍之內，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

他說，中度颱風巴威今天上午8時的中心位置在台北的東方約310公里的海面上，以每小時28轉25公里速度，向西北進行。預計未來24小時之後，也就是到明天清晨，就會從中國福建、浙江登陸。近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑120公里。

陸上警戒：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖應嚴加戒備。

海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

風力觀測，林伯東表示，台南以北、東北部地區，都已經普遍出現8至9級的強陣風，從台南到新竹、北海岸，甚至在宜蘭山區、花蓮山區、南投山區，都有出現11級強陣風。恆春半島比較特別，主要是受到地形和颱風交互作用的影響，吹西風的關係，甚至出現12級左右的強陣風。

林伯東表示，颱風的螺旋雨帶已經一波波掃進來，已經造成北部地區和中南部地區明顯降雨。今天凌晨0時到現在的降水熱區有兩個，一個就是北台灣，包含山區的部分；另一個就是嘉義、台南、南投的山區，受到風向和地形鎖定效應的影響，所以剛剛都有出現短延時豪雨。

預計這樣的情形還是會持續，林伯東說，所以要持續關注整個西半部山區、北部地區、宜蘭山區未來降雨。氣象署持續發布豪雨特報，全台各地都在豪雨特報範圍。比較熱區的部分就是台中以北的山區，有超大豪雨。北部地區，包含宜蘭山區，還有中部的南投、嘉義的山區，也有局部性大豪雨。其他地方大致上也是豪大雨範圍之內。今天的雨會非常猛烈，要特別留意。

強風情形，林伯東表示，由於颱風的暴風圈大部分已經壟罩在台中以北地區，今天仍要持續關注強風的部分，尤其北部地區，包含北海岸，甚至到新北市、台北市的陸地，以及宜蘭地區，都普遍容易出現9至11級的強陣風。另外，恆春半島、蘭嶼，以及稍晚的馬祖地區，也會出現9至11級強陣風。其他地區的陣風，也容易出現8至10級左右。

今天的天氣，他說，今天主要吹西北風，所以背風側的花蓮南部地區、金門地區，容易出現36度以上高溫。

未來降雨趨勢，林伯東表示，今天白天是降雨最猛烈的時候，到了晚上隨著颱風逐漸從台灣的北方通過，風向轉成偏向西風以及西南風之後，中部的山區、南部的山區降雨還是會持續，北部地區降雨就會逐漸緩和下來。晚上持續關注中南部山區的降雨。明天白天至明天晚上，隨著巴威颱風更為遠離，各地降雨才會逐漸趨緩。

林伯東特別提醒馬祖地區的民眾，颱風中心在通過的時候，降雨還是比較明顯，所以今晚到明天清晨，馬祖地區的風雨都會比較明顯。

浪的部分，他說，颱風正在台灣附近且正在通過，整個北部和東半部地區的浪都還是非常明顯，尤其台東成功地區和宜蘭蘇澳地區，都已經觀測到6公尺以上的浪高。其他地方尤其是北部和東半部，今天也容易出現4至7公尺左右浪高，且伴隨長浪的現象。另外要注意的是，颱風逐漸朝馬祖地區靠近，它的浪也會慢慢增加。氣象署持續針對東半部、北海岸、西北部海岸，發布巨浪告警，千萬不要前往海邊觀浪。

林伯東表示，颱風持續在影響台灣，比較危險，今天一整天戶外風險都比較高，務必待在室內比較安全的場所，也要遵從防災人員的疏散指示。

風力觀測。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供