「陽明山暫時擋住巴威」台北市風力最強時間還沒到 風雨最大是這時間

巴威颱風襲台，台北市長蔣萬安上午主持巴威（BAVI）颱風第4次工作會報，據氣象團隊指出，因陽明山擋住巴威的北風，目前台北盆地內風力還不是最高的時間，預計等9時轉成西北風後，風力會逐漸上升，預測平地可能出現10 到11級的陣風，山區達是12到14級。

北市昨晚開始，從昨天整天到今天早上7時，累積山區最大累積雨量109毫米、平地最大雨量出現在北投區北投國小 94.5毫米，市區約40毫米以上的累積雨量，目前時雨量最大是出現在陽明山區，大約是20到30毫米。

氣象團隊分析，目前颱風帶進來環流是偏北風，陽明山會擋住，目前盆地內的這個風力，還不是最高的時間，目前為止測量到的風力，山區最大是大屯山跟文化大學，已出現12級的陣風；那平地最大陣風是在科教館、石牌有9 級；那其他區域最大是文山區7級，其他地區約6級的這個情況。陣風預計在9時轉成西北風之後，風力會逐漸上升。

氣象團隊指出，今天下午2時，北市會最接近颱風中心。預估降雨，西北風進來，和颱風更靠近時，今天白天陽明山區可能會出現超大豪雨，平地可能出現大豪雨；風力的預測，平地部分可能出現10到11級的陣風，那山區是12到 14級。

氣象團隊提醒，今天所有的風雨，會集中在上午9時到下午5時，是最大的這個情況，隨著整個颱風稍微往西北移動，更靠近時，今天的9點到下午2時是西北風，這個時間是對北市影響最大情況；而且可能有一個從台灣海峽一直有一條這個持續性的雨帶，掃入北市的情形。雖然巴威颱風有在減弱趨勢，這雨帶似乎也減弱，但是評估在平地至少也會出現說有10級的陣風，持續的時間至少也有3小時的情形。

另外，災防辦公室統計災情，截至今日上午7時止，北本市共受理50件案件，已處理43件，處理中的還有7件，無人受傷。受理案件主要為路樹災情22件，廣告招牌災情2件，積淹水災情1件，土石災情1件，建物毀損8件，民生基礎設施災情9件，環境污染2件，其他災情5件。

其中比較特別的這待處理的案件7件中有2件，一件是在今日凌晨33分停電，位置是在大度路一段，目前電力停電的案件仍有3件尚未處理完畢，請台電公司在風雨趨緩、安全無虞時，盡速加入復電的作業。另外在北投區，一家建設公司這個鷹架板掉落切斷電纜線，案件目前也尚在處理中。