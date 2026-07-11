高雄停電戶數全台第3多 巴威颱風掃全台近7萬戶停電

中度颱風「巴威」過境台灣，大風大雨為各地陸續造成停電情況，根據台電最新統計，全台有68920戶停電，目前仍有27565戶待修復，最慘的是新北市仍有6742戶，不過南台灣的高雄、屏東也緊隨其後，分別仍有2751、4962戶停電當中，台電正加緊搶修當中。

根據台電最新數據，截至今天上午8時止，中颱巴威已造成全台累計高達6萬8920戶停電，雖經台電人員緊急冒雨搶修復電4萬1355戶，但全台仍有2萬7565戶無電可用，目前全台未復電戶數前3名，分別為新北市6742戶、屏東縣4962戶，高雄市則排第3位，2751戶緊追其後。

由於清晨雨勢、風力加劇，高雄已測得9級陣風，停電區域更從清晨的仁武、旗山、田寮一帶，快速擴散至美濃、阿蓮及杉林區，其中仍以仁武區災情最為集中，停電數維持799戶，不過上午7時美濃區、阿蓮區及杉林區，又新增1596戶停電，其中光美濃就有630戶無電可用。

台電高雄區處及鳳山區處已動員搶修工程人員、工程車、吊臂車、升空車在各區搶修當中，而包含山區那瑪夏及桃源拉芙蘭里等地區，台電人員與各式機具也已提前進駐。

台電鳳山區處處長黃明舜強調，颱風期間常發生樹枝遭強風吹落砸斷配電線路，導致搶修難度大增，台電目前的配電自動化系統均能即時監測各主要線路，若大範圍停電台電皆能掌握，請民眾耐心等候。

台電呼籲，若民眾發現住家附近大多有電，僅有零星數戶停電，可多加利用台電官方網站的「颱風停復電資訊」專區或台灣電力APP輸入地址通報，若在路上發現電線掉落外露，切勿自行撿拾或碰觸，應立即通報台電派員處理，以免發生觸電危險。