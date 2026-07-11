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中颱巴威暴風圈已進入台中以北 14縣市納陸警嚴加戒備
巴威颱風正在侵襲台灣，仍是中度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。氣象署說，目前颱風中心在台北東方海面，向西北移動，其暴風圈已進入台中以北、南投、東半部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。
中度颱風巴威今天上午8時的中心位置在台北的東方約310公里之處，以每小時28轉25公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑120公里。
陸上警戒：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖應嚴加戒備。
海上警戒：北部海面、海峽北部、東北部海面、東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
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