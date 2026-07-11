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颱風環流主要雨帶抵達台灣上空 專家：巴威白天影響最劇烈 不要出門

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颱風環流主要雨帶抵達台灣上空 專家：巴威白天影響最劇烈 不要出門

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天將是巴威颱風影響台灣最顯著的時候。颱風環流內的主要雨帶也來到台灣上空，在迎風面的中北部、東北部山區及平地，雨量正在持續地累積當中，不過颱風西側主要雨帶的對流發展情況還是沒有颱風東側、南側雨帶那麼旺盛，因此時雨量沒有特別大，但是總雨量則是持續累積。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
今天白天將是巴威颱風影響台灣最顯著的時候。颱風環流內的主要雨帶也來到台灣上空，在迎風面的中北部、東北部山區及平地，雨量正在持續地累積當中，不過颱風西側主要雨帶的對流發展情況還是沒有颱風東側、南側雨帶那麼旺盛，因此時雨量沒有特別大，但是總雨量則是持續累積。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

中颱巴威暴風圈已經在凌晨起進入東北部陸地，未來將會逐漸涵蓋到彰化、南投以北地區。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」今天表示，目前巴威颱風位於石垣島以東，持續往西北方向移動。

颱風環流內的主要雨帶也來到台灣上空，吳聖宇表示，通常這種颱風主要雨帶存在的生命期都會非常長，加上跟地形交會，陸地上的降雨就變得非常有持續性，特別是在迎風面的中北部、東北部山區及平地，雨量正在持續地累積當中，不過颱風西側主要雨帶的對流發展情況還是沒有颱風東側、南側雨帶那麼旺盛，因此時雨量沒有特別大，但是總雨量則是持續累積。

自昨天到今天上午7時50分，累積雨量最大的地方在宜蘭太平山區有272.5毫米，台中和平山區214.5毫米、新竹尖石山區209.5毫米、桃園復興山區209.5毫米等。

風力部分，在西半部、宜蘭、澎湖、馬祖等地，普遍觀測到8至9級陣風，局部地區超過10級陣風，恆春半島有12級陣風，雙北市區一帶目前也有7至9級陣風，花東地區逐漸進入背風面，風力相對較小，陣風大多在7級以下。

吳聖宇表示，預估今天白天當颱風中心來到台北正東方，台灣附近的風向會愈來愈偏向西北風，跟雪山山脈的地形交角加大，迎風面地區的風雨會持續甚至加強，顯著的爬山流會讓中部以北山區雨勢進一步加大，預期會有大豪雨或局部超大豪雨，甚至往南延伸到南部的高屏山區也有局部豪雨發生的機會。

上半天花東地區偏向背風面，風雨較弱且有焚風出現的可能性，吳聖宇表示，後續隨著颱風持續北上，下半天在南部、恆春半島到東南部一帶會逐漸轉為西南風，南部持續有一陣一陣的風雨，台東受到回南風的影響，風雨反而會有變大的情況。

入夜之後颱風往大陸浙江靠近，吳聖宇表示，台灣附近大致都會轉為西南風，加上颱風減弱、暴風圈縮小，本島的風雨就會逐漸減小下來，深夜過後到明天凌晨本島的陸上颱風警報可望解除。外島地區的風雨則會拖比較久，可能要等到明天清晨過後才會減小，整個颱風警報預估到明天清晨有機會完全解除。

吳聖宇表示，今天白天將是巴威颱風影響台灣最顯著的時候，避免外出，並且多加留意颱風的最新動態。明天颱風就會遠離，後續雖然沒有西南氣流，但是西南風仍將帶來水氣，各地有短暫陣雨機會，雨勢不大，不過天氣仍不是太穩定，還要留意白天熱帶造成局部熱對流發展的可能性。颱風剛過，山區以及危險地區暫時還是不要前往，外出時也要多留意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威 彰化 巴威颱風

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