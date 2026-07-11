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巴威颱風菜價漲又有食用油風暴 小吃業嘆雙重夾擊：快撐不住

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中颱巴威來襲，嘉義縣市今天停班停課，昨天颱風還未來，市場菜價率先上漲，小吃店、自助餐業及家庭主婦大喊吃不消。記者魯永明／攝影
中颱巴威來襲，嘉義縣市今天停班停課，昨天颱風還未來，市場菜價率先上漲，小吃店、自助餐業及家庭主婦大喊吃不消。記者魯永明／攝影

中颱巴威來襲，嘉義縣市今天停班停課，昨天颱風還未來，市場菜價率先上漲，小吃店、自助餐業及家庭主婦大喊吃不消。小伍妹麻辣涼麵店老闆、嘉義榮譽指導員協進會會長許秦蓉表示，近期菜價幾乎一天一價，香菜飆漲至每台斤240元，店內熱門小吃「香菜水餃」虧本賣，若香菜價格再攀升，不排除暫停販售。

許秦蓉表示，除香菜，民眾日常食用小黃瓜、小白菜及青蔥等蔬菜價格也翻倍上漲，小白菜1把約70元、小黃瓜每斤80元，進貨成本大幅增加。為降低成本，暫時改用豆芽菜、韭菜等價格穩定蔬菜替代，減輕營運壓力。她指出，小吃業近來面臨多重成本壓力，包括房租、食材、包材及塑膠袋等各項費用上漲，不少同業因長期虧損，只能結束營業退出市場，近期嘉市多家小吃店吹熄燈號。

除原物料成本飆升，近期延燒大豆沙拉油食安爭議，也讓業者受衝擊。許秦蓉說，雖然店內未使用問題油品，但部分消費者擔心美乃滋用到問題油，買涼麵要求不要添加美乃滋。美乃滋是涼麵重要配料，食安事件影響消費者信心，衝擊店家生意。

針對颱風未登陸，菜價快速上漲，許秦蓉質疑，是否有中間盤商藉機哄抬價格，呼籲政府掌握蔬果供需及批發市場交易情形，採取平穩物價措施，避免颱風因素成為菜價飆漲藉口，減輕民眾與餐飲業者的負擔。

目前小吃、自助餐等餐飲業者，同時面臨菜價高漲與食安事件雙重夾擊，經營壓力沉重。期盼政府儘速穩定蔬菜供應、平抑市場價格，同時釐清食安疑慮，恢復消費者信心，協助業者度過這波艱困時期。

中颱巴威來襲，嘉義縣市今天停班停課，昨天颱風還未來，市場菜價率先上漲，小吃店、自助餐業及家庭主婦大喊吃不消。記者魯永明／攝影
中颱巴威來襲，嘉義縣市今天停班停課，昨天颱風還未來，市場菜價率先上漲，小吃店、自助餐業及家庭主婦大喊吃不消。記者魯永明／攝影

近期菜價幾乎一天一價，香菜飆漲至每台斤240元。記者魯永明／攝影
近期菜價幾乎一天一價，香菜飆漲至每台斤240元。記者魯永明／攝影

菜價 巴威颱風

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