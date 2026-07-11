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巴威來襲 台鐵下午東西部幹線對號車停駛 南迴線正常行駛

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
因應巴威颱風來襲，台鐵公司表示，今天中午12時起至晚上6時前，南迴線各級列車正常行駛；彰化=潮州、花蓮=台東及沙崙線區間（快）車正常行駛；后里=彰化間區間（快）車機動行駛。圖／聯合報系資料照
因應巴威颱風來襲，台鐵公司表示，今天中午12時起至晚上6時前，南迴線各級列車正常行駛；彰化=潮州、花蓮=台東及沙崙線區間（快）車正常行駛；后里=彰化間區間（快）車機動行駛。圖／聯合報系資料照

因應巴威颱風來襲，台鐵公司表示，今天中午12時起至晚上6時前，南迴線各級列車正常行駛；彰化=潮州、花蓮=台東及沙崙線區間（快）車正常行駛；后里=彰化間區間（快）車機動行駛。

因應巴威颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，今天中午12時至晚上6時各級列車行駛概況如下：

一，西部幹線：

對號列車：全面停駛。

非對號列車：基隆=后里（含海線）停駛，后里=彰化間視風雨狀況機動行駛，彰化=潮州間正常行駛。

二，東部幹線（樹林=花蓮=台東間）：

對號列車：全面停駛。

非對號列車：樹林=花蓮間停駛，花蓮=台東間正常行駛。

三，南迴線（新左營=台東間）：

對號列車：正常行駛。

非對號列車：正常行駛。

四，支線：除沙崙線正常行駛，其餘支線均停駛。

五，觀光列車：藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、1次及2次環島之星停駛。

六，今天深夜24時前之列車行駛資訊，將視颱風最新動態於下午2時前發布新聞稿。

因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊可洽台鐵公司官方網站（ https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip ），台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。各就近車站（台鐵官方網站各車站聯絡資訊）。

退、換票及改乘相關訊息，台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。

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