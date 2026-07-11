中颱巴威來襲嘉義沿海陣風最大10級 風雨白天劇烈山區防豪雨

中颱巴威來襲，暴風圈接觸陸地，雖然嘉義縣、市未列入暴風圈涵蓋範圍，但風雨仍明顯，中央氣象署預報嘉義風雨達停班停課標準，嘉義縣、市政府昨晚宣布停班停課，提醒民眾避免外出，嚴防強風豪雨，嘉義氣象站統計，截至上午7時，過去24小時累積雨量以梅山鄉最多，達116毫米；平地嘉義市累積44毫米雨量，顯示山區及平地皆已出現明顯降雨。

風力方面，沿海地區首當其衝，布袋測得最大10級陣風，嘉義平地出現7至8級強陣風。嘉義氣象站表示，雖然嘉義未進入巴威暴風圈，但仍受到暴風圈影響，上午7時至傍晚6時將是風力最強時段，沿海及空曠地區強陣風明顯，民眾應避免外出，加強固定招牌、盆栽及其他易被吹落物品。降雨方面，氣象站預估山區今天降豪大雨，累積雨量可達200至400毫米，須嚴防坍方、落石及土石流等災害，前往山區活動應全面避免；平地也將持續有間歇性降雨及強陣風，民眾不可掉以輕心。

民眾擔心巴威遠離是否會掃到「颱風尾」。對此，嘉義氣象站表示，目前預測隨著颱風逐漸遠離，晚間起降雨逐步趨緩，明天白天雨勢將減弱，西南風強度不明顯，評估嘉義出現颱風尾豪雨機率不高，但仍須持續留意中央氣象署最新天氣資訊。

去年7月6日丹娜絲颱風登陸重創嘉義，風災剛屆滿周年，民眾心存陰影。儘管嘉義縣市不在暴風圈內，但嘉縣長翁章梁、嘉市長黃敏惠坐鎮災害應變中心，密切關注颱風動向，不敢懈怠，指揮縣市府團隊及相關單位，做好預防與搶災工作。